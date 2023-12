Ronald Fuentes manda un mensaje: "No tengo ninguna duda de que me iría bien en la U"

Universidad de Chile trabaja a toda máquina para encontrar a su nuevo entrenador en el mercado de pases, una vez que se determinó no renovar el contrato de Mauricio Pellegrino por la campaña del Campeonato Nacional, donde no se consiguió clasificar a la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, la secretaría técnica de Azul Azul ya maneja varios nombres, donde uno que encabeza la lista es el campeón con Huachipato, Gustavo Álvarez, aunque también suenan otros profesionales.

Uno de ellos es Ronald Fuentes, quien finalizó su vínculo con Unión Española, por el mismo motivo que Pellegrino, pero que siempre aparece como una alternativa para los azules.

Como jugador, además como jefe de la gerencia deportiva, el ex defensor siempre ha sido ligado a la U, pero nunca se ha podido concretar, pese a las ganas que cuenta publicamente.

Deseo

Fue en conversación con el diario La Tercera, donde Ronald Fuentes detalló su presente cada vez que le abren una posibilidad en la U, ahora que ambos están en busqueda de un cupo.

“Es bueno que mi nombre suene ahí y ojalá algún día se pueda concretar. Iría feliz. No tengo ninguna duda de que me iría bien en la U. No es por agrandarme, pero algo bueno que yo tengo es que sigo formando”, comentó el entrenador.

Si bien en su paso como director deportivo tuvo un polémico mandato, el entrenador asegura que no dejó enemigos que le prohíban regresar al club.

“No. Afortunadamente, no tengo enemigos en el fútbol”, detalló, dejando abierta una opción de ser alternativa a la banca de los azules.

¿Cómo terminó la U en la temporada 2023?

Al mando de Pellegrino, los azules no lograron meterse en copas internacionales para 2024, aunque estuvieron lejos de pelear por no descender. Su rendimiento en Chile fue del 45.83%, con un registro de 12 victorias, ocho empates y 12 derrotas en 32 encuentros.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.