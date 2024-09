Impacto, dolor y tristeza. Muchas de las emociones que sintieron varios al conocer la noticia del accidente de Cristóbal Campos. El arquero de San Antonio Unido chocó en su vehículo y tuvo que sufrir la amputación de su pie derecho.

El mundo del fútbol se conmocionó y se unió. Múltiples mensajes pulularon por las redes sociales y por las canchas del fútbol chileno. La idea: no dejar solo al ex meta de Universidad de Chile, en este difícil momento.

Hay uno que sabe mejor que nadie por lo que está pasando Cristóbal Campos. Se trata de Javier Di Gregorio, ex jugador de Coquimbo Unido y Huachipato, entre otros, que sufrió una múltiple fractura en su pierna derecha, en 2005.

Fue en un choque de bus que Javier Di Gregorio vio interrumpida su carrera futbolística. Tras dos años, finalmente pudo volver a las canchas, pero ya nada fue lo mismo.

Consejos para Cristóbal Campos

Con un sentir especial y una gran empatía, Javier Di Gregorio habló con Redgol sobre el accidente de Cristóbal Campos. Para el ex futbolista, lo clave es que se mantenga acompañado por el gremio.

“Pasarán los días y esto puede irse enfriando. Pero eso no debe pasar, nunca. La noticia deja de ser noticia en dos días. En cambio, su vivencia la tiene 24 horas al día”, enfatizó Di Gregorio, quien le dio un claro consejo al meta.

“Lo más importante es que él crea en sí mismo. Porque, a lo mejor, se terminó el fútbol, una de las tantas actividades que tiene la vida. Hay que hacerlo descubrir que hay 999 más”, precisó.

Comunicación con el presidente del SAU

Además, Di Gregorio se ha estado comunicando con el círculo cercano de Cristóbal Campos. “Yo me he comunicado por debajo, con el presidente del SAU. Porque no se puede buscar protagonismo con una noticia trágica, no. Mientras más callado posible, mejor”, asegura.

“Quisiera encerrarme media hora con él. El problema es que yo también tengo que buscar la fortaleza, porque cada rato que miro las noticias, yo me quiebro”, agregó.

Por último, el ex jugador le dio importancia a su vivencia como un ejemplo futuro para el mundo. “El testimonio de él le va a servir a mucha gente. Él pasa a ser un referente de la vida, de su fortaleza”, cerró.