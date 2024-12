Jaime García es un técnico muy respetado por sus buenas campañas. Claro que su carrera vivió un capítulo difícil tras salir de forma polémica de Santiago Wanderers.

El presente de Chacalito es bastante feliz. El entrenador asumió en Huachipato y prepara lo que será la temporada 2025. Con los Acereros ya suma importantes refuerzos, los cuales lo ilusionan con volver a ser protagonistas en la campaña que viene.

La sensación de Jaime García tras salir de Santiago Wanderers

Luego de no obtener no resultados esperados, Jaime García fue despedido de Wanderers. Sin embargo, salida estuvo motivada por problemas con la dirigencia más que con lo sucedido en el terreno de juego, donde todavía podía ascender mediante la Liguilla de la Primera B.

Ha pasado un buen tiempo y esa bullada salida sigue generando ruido, por lo cual Chacalito volvió a ser consultado por la situación. “A nosotros como técnicos nos queda la última sensación y yo siempre he dicho ‘no se queden con la última sensación’. Vez que he salido de equipos, siempre me he acuerdo de lo mejor”, comenzó su reflexión García en DSports.

Jaime García firmó con Huachipato en 2025. Imagen: Instagram.

Si bien hubo declaraciones cruzadas con la dirigencia, con los jugadores poniéndose del lado del entrenador, aún así Jaime García valoró profundamente su paso por Valparaíso.

“En todos lados uno pasa por altos, bajos, peleas, cariño. Mira en realidad yo creo que salí por la puerta ancha, yo soy un agradecido (de Wanderers). Lo he dicho mil veces, no me quedo con una sensación amarga ni nada. Creo que son cosas que los técnicos tenemos que estar preparados también para este tipo de presiones. Yo siempre he salido callado, no le doy tribuna a algo no me corresponde”, cerró el DT.

García dirigió en Santiago Wanderers 14 partidos, en los cuales obtuvo 5 triunfos, 5 derrotas y 4 empates. En el 2025 quiere dar vuelta la página en Huachipato, club que tiene sed de revancha tras luchar por el descenso en el último año.