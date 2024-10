Marcelo Cañete revienta Wanderers: "A Jaime García lo echaron por no sacarme, actuaron como cobardes"

Marcelo Cañete tiene contrato vigente en Santiago Wanderers, pero su situación fue una de las detonantes del despido de Jaime García. El director técnico se opuso a una orden dirigencial que tenía que ver con sacar del equipo titular a algunos jugadores.

Entre ellos, al talentoso Chelo Cañete. Por supuesto que García no aceptó la moción propuesta desde la plana mayor del Decano que lidera Reinaldo Sánchez. Y eso le costó su cargo. Aunque también se ganó el respaldo de varios referentes del plantel. Como el goleador Carlos Muñoz. También el del atacante Juan Ignacio Duma.

Han pasado los días y Cañete rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista con César Merlo. Ahí sacó su artillería para repasar estas determinaciones. “A Jaime García lo echaron por no querer sacarme. Actuaron como unos cobardes”, acusó el jugador surgido de las inferiores de Boca Juniors.

“No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente. Sé que por esa razón no me dejan jugar”, reconoció Cañete. Una situación que también afecta al defensor central paraguayo Danilo Ortiz. Y que dejó crispado el ambiente interno en el primer equipo wanderino.

Marcelo Cañete defendió a Jaime García. (Andres Pina/Photosport).

“Si Wanderers dice que es grande debe comportarse como grande. Duele por el equipo que se rompió el ort* sin la ayuda de nadie. No fue el mejor año, pero tampoco hubo respuestas desde arriba. Había que traer refuerzos”, lanzó el Chelo, siempre en esta conversación con César Merlo.

Marcelo Cañete critica con firmeza a Héctor Robles por aceptar lo que Jaime García rechazó

Marcelo Cañete tiene vasta experiencia en el fútbol profesional como para saber que así como Jaime García rechazó esa situación, habría otro que la aceptaría. Y sin poner ningún tipo de problemas. Fue precisamente un símbolo del club, quien fue defensor central titular en el equipo de Jorge Garcés que fue campeón en 2001.

Las referencias son para Héctor Robles, quien asumió el cargo tras el despido del cartagenino. “Me cuesta entenderlo. Por querer trabajar acepta cosas que no están buenas”, fue la queja de Cañete, quien en el fútbol chileno militó en Universidad Católica, Cobresal y Universidad de Chile.

Héctor Robles fracasó en dos Sudamericanos Sub 20 consecutivos como DT de la Roja: 2017 y 2019. (Andrés Piña/Photosport).

“No lo comparto, pero cada uno tiene sus valores”, lanzó Cañete para cuestionar la actitud de Robles, quien no puso peros a una actitud inaceptable. Wanderers debe terminar su participación en la fase regular de la Primera B 2024, donde todavía tiene chances de Liguilla. Este 20 de octubre, a las 12:30 horas, recibirá a la Universidad de Concepción en el estadio Elías Figueroa Brander.

