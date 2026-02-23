Es tendencia:
Impensado: Colo Colo llega puntero y U. de Chile hundido en la tabla al Superclásico

En un panorama totalmente inesperado a comienzo de temporada es el que hay para Colo Colo y U. de Chile de cara al Superclásico.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo llega dulce al Superclásico, a diferencia de U de Chile
© PhotosportColo Colo llega dulce al Superclásico, a diferencia de U de Chile

Un impensado escenario es el que hay de cara al Superclásico que Colo Colo y Universidad de Chile animarán el domingo, en el estadio Monumental.

A priori el Cacique no se reforzó de gran manera, no cuenta con un estrella en su plantel y el entrenador, Fernando Ortiz, comenzó muy cuestionado la temporada.

Algo totalmente diferente a lo que ocurría con el plantel del Bulla. A nombres como Lucas Assadi, Javier Altamirano y Charles Aránguiz, que brillaron el año pasado, le sumaron grandes contrataciones.

Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero se sumaron para darle peso a una delantera que el año pasado extrañó poder de fuego en los metros finales.

Colo Colo llega con la moral en alto al duelo ante U de Chile

Colo Colo llega con la moral en alto al duelo ante U de Chile

Colo Colo llega en alza y la U hundida

El comienzo de la temporada fue muy diferente para ambos elencos. Mientras Colo Colo es uno de los punteros del certamen de manera sorpresiva, la U está hundida en la tabla.

Los albos arriban al electrizante encuentro ante su archirrival con 9 puntos, gracias a sus tres victorias consecutivas ante Everton, Unión La Calera y O’Higgins en Rancagua.

Ha sido uno de los mejores de Colo Colo y le presta el ropero a Fernando Ortiz: “Creemos en su trabajo…”

En la vereda contraria ocurre todo lo contrario. La U no sabe de victorias tras cuatro fechas, sumando apenas tres unidades gracias a empates que dejaron gusto a poco.

Es más: si uno mira la frialdad de la tabla de posiciones, el cuadro azul está a dos puntos de zona de descenso, aunque es muy prematuro para imaginar que se enredará en ese asunto un equipo con tanta calidad individual.

