La hinchada verde no quiere nada más con la dirigencia de su club y se los hizo saber en el partido ante unión La Calera.

No son momentos de felicidad en La Florida. Audax Italiano está haciendo una campaña poco fructífera y se ha estancado en lo más profundo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. El domingo, ante Unión La Calera, fue la demostración de que las cosas no andan bien.

El tardío empate de Emanuel Gigliotti en los amplios minutos de descuento dados en el Bicentenario de La Florida, vino a reforzar la sensación de rabia entre la hinchada verde. Audax sólo ha conocido una victoria en los ocho encuentros disputados del Campeonato Nacional.

Si a eso le sumamos el descontento por la temprana eliminación de los Tanos de la Copa Sudamericana, entonces la receta está hecha. El concepto de crisis asoma su cabeza en el equipo dirigido por Francisco Arrué.

Esta caída al vacío no es mero análisis en el aire. Los hinchas han demostrado en los hechos que no están conformes con lo que está pasando en su club y ante los caleranos lo demostraron de forma particular.

Protesta audina

Los domingos suelen ser días de esparcimiento y distensión. Sin embargo, no fue eso lo que pasó en el Bicentenario de La Florida. La protesta de la hinchada audina se hizo escuchar. No existe ni una pizca de conformidad.

Fueron varios los métodos de protesta. Globos negros en la mano de cada hincha, en señal de duelo, fue lo más patente. Pero, además, se lanzaron billetes impresos con las caras de Gonzalo Cilley, presidente de la institución, y Fernando Martinuzzi, mánager.

“Democraticen o váyanse”, dicen los falsos billetes, en los que se puede ver, a modo de ironía, que fueron hechos por el “Banco Central de la República Argentina”.

Además de eso, se acompañó todo con gritos y lienzos. Uno de ellos, el más grande, decía “dirigentes cagones, respeten los colores”. Y por si fuera poco, los cánticos y los paños fueron acompañados por el lanzamiento de huevos a la cancha.

Lástima que el espectáculo en Audax Italiano no lo dan los jugadores. Es la hinchada la que se ha hecho escuchar y que reclama por lo que consideran una pésima gestión y una mala campaña.