Ex escudero de Bonvallet destruye mal a Audax Italiano y La Calera: "Los más malos, los peores y aburridos"

Cristián Peñailillo se lanzó durísimo contra Audax Italiano y Unión La Calera en medio de una pésima campaña en lo deportivo y un manejo institucional muy cuestionado. El Chico lisa y llanamente barrió el piso y después tiró a la basura al cuadro floridano y a los cementeros.

Mientras repasaba la programación de la fecha en el programa Metrópolis Segundo Tiempo, de Radio La Clave, el ex escudero de Eduardo Bonvallet manifestó que “el domingo, a las ocho de la noche… eh, dos equipos que deben ser los más malos del Campeonato. Los peores, los más aburridos. Audax Italiano, que es un equipo que han destruido, (contra La Calera). Ya me enojé, ya me puse pesado”.

“Sí, sí, es verdad: A Audax lo han destruido. Le han quitado la identidad, le cambiaron el escudo, el propietario es un representante argentino que tiene un monopolio en Sudamérica y parte de equipos en Europa”, agregó.

Chico Peñailillo complementó que “el dueño del Audax es el mismo dueño de La Calera, donde hay más jugadores argentinos que jugadores chilenos. Donde no hay promoción de las divisiones menores. Donde el presidente, de utilería de Audax, (Gonzalo) Cilley, prácticamente amenaza en un comunicado que poco se entiende, que va a bloquear a la gente que se queje o que reclame”.

“Aparecidos” e hinchas de negro

Los dardos continuaron: “qué quieren, si el hincha de Audax no es de ahora, como ustedes que son unos aparecidos, que vienen a hacer el negocio, la pasada y después irse. Estos dos malos equipos, a cargo de un representante que es el mismo dueño, se van a enfrentar el domingo a las ocho de la noche. Probablemente yo no lo vea”.

Audax marcha penúltimo (15°) en la tabla del Campeonato Nacional con 4 puntos (una victoria, un empate y cinco derrotas), mientras La Calera es antepenúltimo (14°) con 5 unidades tras un triunfo, dos empates y cuatro caídas.

En lo que respecta a Audax, los hinchas verdes en redes sociales llamaron a acudir al estadio vestidos íntegramente de negros. Es que además del pésimo momento deportivo y el momento institucional, incluso se ha denunciado un pésimo estado de la cancha del estadio Bicentenario de La Florida.

¿Cuándo juegan Audax Italiano y Unión La Calera?

Por la octava fecha del Campeonato Nacional 2024, Audax Italiano recibe a La Calera en duelo de colistas, este domingo14 de abril, desde las 20:00 horas en el estadio de La Florida.