Huerta pone en duda su continuidad tras perder el título con Cobresal: "No sé si voy a seguir"

Una triste tarde de viernes vivió Cobresal. Lo que estaba preparado como una fiesta, se quedó en las ganas tras caer por 1-0 ante Unión Española, despidiéndose así de sus chances a ser campeón y dándole la corona en bandeja a un Huachipato que bajó su tercera estrella.

Fue un partido ingrato para los mineros, que nunca se encontraron con su mejor juego ante un elenco hispano que fue el gran juez de este torneo, venciendo a Colo Colo y a Cobresal en las fechas finales, decidiendo la historia a favor de los acereros.

Gustavo Huerta pone en duda su continuidad

Y tras perder el título, el gran gestor de este equipo, Gustavo Huerta, puso en duda su continuidad para el próximo año. Además, mostró su molestia por la decisión del árbitro de anular el gol que podría haber forzado todo a un partido de definición.

“Lo desconozco (qué cobró), se supone que el VAR por algo está, nos sentimos muchas veces favorecidos por alguna situación especial, hoy nos vimos perjudicados. Pero me carga echarle la culpa al árbitro por una determinación que tomen ellos, porque a veces son a favor y otras veces en contra”, señaló.

“Este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3,4 millones de dólares al club. Es algo que deberá destinarse a robustecer el equipo, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Libertadores. No queremos ir a pasarla mal, independiente que esté yo o no”, agregó.

Ante la misión de ser competitivos en la Copa, recalcó que “me imagino porque eso (agrandar el plantel) no se ha conversado. Quizás me estoy adelantando, porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año.

Además, recalcó que “muchas veces se dice que el Campeonato es malo, que es el peor de la historia, y claro nosotros tenemos acceso a ver el fútbol inglés, el mejor del mundo, y si la comparación va por ahí hay que aceptar las críticas, pero es difícil porque el fútbol chileno nunca ha estado a esa altura.

Gustavo Huerta lleva 221 partidos dirigidos con Cobresal. El adiestrador tomó el equipo en el torneo de Transición 2017, llevándolos al ascenso a Primera División en el año 2018 y a partir de ahí, sumar una serie de buenos campeonatos, coronándola ahora con una clasificación a Copa Libertadores.

¿Qué viene para Cobresal?

Luego de perder el Campeonato Nacional 2023, Cobresal se quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 56 puntos. Los mineros clasificaron directamente a la Copa Libertadores 2024, por lo que entrarán desde fase de grupos. Aún no conocen su camino, ya que el 19 de diciembre será el sorteo de la etapa preliminar del torneo.

¿Cómo quedó el palmarés de Huachipato?

Luego de convertirse en campeones del Campeonato Nacional 2023, Huachipato cosechó tres títulos de Primera División: 1974, Clausura 2012 y 2023. Además del triplete del Huemul de Plata, también tienen un título de Primera B (1966) y dos Copas de la Segunda División (1979 y 1983).

