Histórico dice que el hombre del maletín aparecerá en la Primera B: "Me tocó vivirlo"

La Primera B se define este fin de semana, con toda la atención sobre Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Iquique, de donde saldrá el campeón, y sobre quienes clasificarán a la liguilla. Y como en la previa de toda instancia definitoria, los más experimentados del fútbol recuerdan la figura del “hombre del maletín”, el personaje mítico que aparece el término de la temporada como un incentivo por un resultado que puede cambiar todo.

Rodrigo Pérez, exdefensa que vistió los colores de los tres equipos aspirantes al título, conversó con RedGol y no dudó en su pronóstico. “Sin duda que el ‘hombre del maletín aparecerá’, pero por ganar, porque por lo menos nunca yo lo vi por perder. Siempre aparecen en los últimos partidos”, contó.

“Rangers (que juega contra Cobreloa) no tiene nada que pelear, está salvado de todo, Deportes Temuco e Iquique se van a matar… Hay varios factores que influyen. El hombre del maletín aparece siempre, me tocó vivirlo. Pero mientras que no sea para perder…”, lanzó.

De todas maneras, el famoso personaje, aunque parece normalizado, no es algo permitido según el Reglamento de la ANFP. Este prohíbe a todo jugador “recibir a cuenta de contrato, sin autorización del club con inscripción vigente, dinero o especies de parte de un club distinto al que lo tiene contratado, o de dirigentes o de personas que no pertenezcan a este último, ni recibir incentivos para instar por el resultado de un partido de personas que no pertenezcan a su institución”.

Rodrigo Pérez quiere que asciendan los tres

Aunque Cobreloa es el club con el que más ganó títulos (el Apertura y el Clausura 2003, y el Clausura 2004), Pérez no tiene favoritos al momento de mirar a los tres candidatos al título de la Primera B. Si fuera por él, subiría el Zorro, Wanderers e Iquique.

“Va a ser una jornada de infarto. Es un campeonato muy atractivo, muy competitivo, muy peleado. Le tengo mucho cariño a Cobreloa por todo lo que logré y los años que estuve, pero también estuve en Santiago Wanderers e Iquique, así que el que mejor haga las cosas subirá”, contó.

“El formato complica, puedes hacer una tremenda campaña y es injusto que suba sólo uno. Pero me gustaría que subieran los tres. No quiero herir a nadie, quiero que asciendan todos. Le tengo gran cariño a todas las instituciones que me permitieron jugar”, cerró.

¿Quiénes ascienden en la Primera B?

El campeón de la Primera B asciende de manera directa a Primera División. Si dos equipos terminan con los mismos puntos en la punta, se jugará una final. El segundo descenso, en tanto, será el vencedor entre sublíder y el ganador de la liguilla, que enfrenta al tercero y octavo de la tabla de posiciones.

¿Qué pasa si hay dos líderes en la Primera B?

En caso de que Cobreloa y Deportes Iquique estén igualados en puntaje tras la última fecha de la Primera B, se jugará una final para definir al campeón de la categoría. El perdedor igual tendrá chance de ascender, pues enfrentará al ganador de la liguilla por el segundo cupo a la Primera División.

