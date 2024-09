Juan Cristóbal Guarello lo volvió a hacer. En plena transmisión de Deportes en Agricultura, en vivo y en directo, el periodista se subió al mesón y “se lanzó al vacío. Esta vez la insólita acción fue gatillada por lo que consideró un ridículo del presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Para poner en contexto, al presidente de la ANFP le consultaron si Chile había perdido peso en la Conmebol debido a los últimos antecedente por la designación de horarios y árbitros, más los recurrentes castigos.

Milad contestó que él en las reuniones se sienta cerca del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y que la directiva del fútbol sudamericano lo respeto mucho. La respuesta le causó risa a King Kong.

“Él dijo que era una gran cosa estar sentado al lado del presidente. No hay nada que defender, pero no te ataques solo. Evita las puñaladas, pero no te autoapuñales. Evita quedar en ridículo”, dijo Guarello.

Se nota… y Guarello salta

El rostro de la 92.1 FM agregó irónico que “se nota que te respetan hue… sobre todo con lo que pasó con el Mundial 2030. Te respetan caleta, caleta”.

“En las reuniones de la Conmebol en Luque cuando empiezan y llega Milad, los otros presidentes dicen: ahí viene el respetado… conch…”, añadió JCG.

En ese momento el periodista se paró, se subió al pupitre del estudio y saltó hacia el otro lado saliendo de foco. Poco después apareció desde el suelo para reintegrarse ante las carcajadas de Manuel De Tezanos, Patricio Yáñez y Cristián Caamaño.

“¿Me tiré a la piscina? Es que cuando yo escucho cosas que me superan… ya, listo. Hay cosas que no”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

