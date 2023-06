La polémica está instalada en el arbitraje chileno tras la denuncia en contra de Julio Bascuñán, quien fue acusado por Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza de designar partidos como presidente de la Comisión de Árbitros poniendo su relación sentimental en la mesa con la también juez Leslie Vásquez.

Uno que alzó la voz en torno a este delicado caso fue el histórico árbitro chileno Gastón Castro, quien como ex director de la carrera de arbitraje en la INAF analizó el profundidad esta polémica en charla con RedGol.

“Hay un punto que hay que destacar, que es que en mi época no existían las redes sociales, que penetran en cualquier parte. Hoy las cosas se ventilan de manera muy diferente”, partió diciendo Castro.

En ese sentido, el ex juez declaró que “hoy en forma muy legítima hay mujeres en el arbitraje, en algo que yo estoy muy de acuerdo, porque además yo recibí a las primeras damas en la INAF siendo el director de la carrera de arbitraje. Lo hice con mucho cariño y esperanza, que se materializó con varias árbitras chilenas en torneos mundiales”.

“En el ambiente del fútbol siempre estuvo solo el género masculino, y cuando llegó el femenino eso no deja exento de situaciones que se pueden generar por la naturaleza que tenemos los hombres y la naturaleza que tienen las mujeres”, agregó.

En esa misma línea, Castro sostuvo que “uno no puede quedar al margen de nada de lo que pueda ocurrir, pero evidentemente que habiendo un grupo donde comparten ambos sexos, en una actividad donde hay compañerismo, relaciones y viajes de por medio, evidentemente que estas cosas pueden pasar. No solo pasa en el arbitraje, sino que también en cualquier actividad donde hay hombres y mujeres”.

“Yo creo que lo más lamentable de esto es que esto partió como una denuncia anónima. Cuando yo se algo de usted y usted algo de mí, y nos enfrentamos de manera judicial, está dentro de lo que establece los derechos humanos y constitucionales, pero si es anónimo, eso no es lo que corresponde, porque eso es un delito”, declaró.

“Las sanciones a los árbitros deben ser privadas”

Hay un punto donde Castro se detiene, y es que en las sanciones que pueden caer para los árbitros ante algunas faltas de indisciplina. Para el ex juez, estas siempre deben manejarse de manera privada.

“En mí época de árbitro, las indisciplinas que podría tener un juez, de cualquier tipo, las trataba directamente la comisión de árbitros. Se tomaba una sanción e iban a la hoja de vida, que eran de carácter privado. ¿Por qué eran privados? Porque lo árbitros son jueces de la república. Además somos deportistas solitarios”, señaló.

El ex arbitro chileno afirmó que “si nosotros cometemos errores como puede cualquier ser humano y luego llegamos a la cancha, lo hacemos debilitados para administrar justicia, hacer respetar las reglas del juego. Por eso siempre sostuve que el árbitro recibiera sanciones que deben ser privadas. No me parece que lo sepa toda la sociedad”.

Para cerrar, Castro lanzó que “el consejo más importante que daría es que hay que cuidar la institución arbitral, porque es la fuerza moral del fútbol. Ahí están las autoridades que administran justicia, no solo acá en Chile, sino que también fuera del país en algunas ocasiones”.