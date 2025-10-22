Fernando Cordero está muy identificado con Universidad Católica, tras jugar en ese club entre el 2012 y el 2018, consiguiendo tres títulos nacionales y una Supercopa con los cruzados.

Recientemente pasó de secretario a tesorero del Sifup, y desde esa tribuna señala que hacer jugar a la U. de Chile ante la UC en medio de los partidos contra Lanús no corresponde.

“Yo fui jugador y hoy como dirigente, en las que voy a las reuniones, en verdad se organizan muy mal las cosas, muy mal“, señaló en Picado TV por la programación del clásico universitario.

“El partido que juega el domingo la U con Católica peleando el Chile 2 es casi tan importante como el que jugarán ante Lanús. Entonces las emociones son distintas, los ánimos son distintos”, detalló.

Católica y la U de Chile jugarán este domingo en el Claro Arena

Cordero espera que se eleve el nivel del fútbol chileno

El Chiqui Cordero agregó que “en esta pasada debería estar en las bases que se debería ayudar a un equipo. Tienes 3 o 4 días para recuperarte“, estableció.

De hecho entiende que el discurso de Católica es que si no se juega ese fin de semana, los perjudicados serán ellos, pero hay que terminar con esa mentalidad.

“Si estamos diciendo en el otro lado que a ellos los perjudican, estaremos hasta el 2030 diciendo lo mismo. Que a mí nadie me ayudó cuando… en algún momento se debe empezar”, estableció.

De todas formas, piensa que los jugadores de U. de Chile estarán en buena forma física para afrontar el duelo en el Claro Arena, aunque habrán pasado menos de 72 horas entre ambos partidos.

“El jugador después de un partido duro cuando más sufre es al segundo día, es el peor. En el tercero ya estás entrenando normal, ya estás recuperado”, destacó.