El delantero con pasos por Ñublense, Cobreloa y Deportes Copiapó reveló que analiza cambiar de club ante la falta de oportunidades en Deportes Temuco.

Felipe Reynero tiene una extensa trayectoria en el fútbol nacional; sin embargo, los últimos meses no han sido sencillos para el delantero, quien no ha logrado sumar minutos debido a que no ha sido considerado en Deportes Temuco.

En conversación con AS, el jugador con pasado en clubes como Ñublense, Cobreloa, Deportes Copiapó y Deportes Temuco, equipo al que llegó en la temporada 2025, abordó su presente y reveló que busca una salida ahora que se abre el mercado de invierno.

“Estoy hablando con mi representante constantemente en estas fechas, para ver si es que está la posibilidad de ir a otro equipo. A ver, han llamado y, de hecho, al PF de acá del club también“, explicó.

Felipe Reynoso se sincera sobre su futuro

El jugador también se refirió a la posibilidad que no encuentre equipo en esta ventana de transferencia, donde revela que es un tema que han analizado como familia. “De hecho lo conversé con mi señora, también me pongo en todas las posiciones. Le dije, ‘Bueno, de última nos quedaremos aquí y esperaremos tres meses y medio que queda prácticamente del torneo’”.

Asimismo, revela que es algo que jamás imaginó estar viviendo. “La expectativa era totalmente distinta, yo vine por un año y medio y quería obviamente cumplir ese tiempo de contrato. Pensaba que iba a ser todo diferente, peleando algún ascenso, pero si acá hicieron las cosas de esa forma, bueno, será así nomás”.

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Ante la pregunta de si es una decisión futbolística lo que ha pasado esta temporada, índico que “totalmente, pero también yo creo que más que futbolística, es de gusto del técnico, eso creo. Jamás había tenido a Arturo (Sanhueza) como técnico”.

En la misma línea, descarta algún problema con sus compañeros o integrantes del plantel. “Ningún problema. Tengo buenas relaciones siempre, jamás he tenido algún roce con un compañero. En los otros clubes en los que he estado siempre salía de buena forma. Siempre me he caracterizado por eso en mi carrera, por no tener conflictos en el camarín”.

A pesar de lo difícil de la situación, Reynero reconoce que debido a su experiencia no ha sido tan duro de enfrentar. “Se hace más llevadero, porque uno ya entiende más o menos cómo funciona todo. Tengo más o menos un colchón grande en cuanto a todos los equipos donde he estado, los partidos que he jugado”.

“También está el respeto que te demuestran tus compañeros. Es un poco más fácil dentro de todo lo que ha pasado”.