La Universidad de Concepción no la está pasando bien en la Primera B. El Campanil se ubica último en la tabla de posiciones, aún no conoce de victorias y, debido a este mal momento, decidieron apostar por un ex Colo Colo.

La U de Conce sorprendió con los fichajes de dos ex jugadores del Cacique para así buscar revertir el pésimo presente que están viviendo en los últimos puestos del torneo del ascenso.

Cristián Gutiérrez tiene 27 años, es lateral izquierdo y viene de jugar en la MLS. Durante su última temporada (2023), el Flaco jugó sólo 6 partidos, donde no anotó goles y logró asistir una vez.

Así el Campanil buscará sumar sus primeros tres puntos de local, cuando reciban a Magallanes en el Ester Roa, el próximo lunes 18 de marzo, a partir de las 20:30 horas.

La trayectoria de Cristián Gutiérrez

El Flaco fue canterano y debutó en Colo Colo (tuvo dos pasos 2015-16 y 2019), Unión Española (2016-17), Huachipato (2017-18), Vancouver Whitecaps (2020-22) y Toronto FC (2023).

Además, se coronó campeón del Torneo de Apertura 2015, Copa Chile 2016 y Copa Chile 2019.

Los otros refuerzos de la U. de Conce

Gutiérrez no llegará solo a Concepción. A él se le suma Camilo Rodríguez, proveniente de Deportes La Serena, quien además también fue parte del Albo.

Por último, el campanil tiene todo acordado con el bicampeón de América con Chile, Felipe Gutiérrez, quien ya afinó los detalles de su llegada.

