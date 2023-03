Ex Colo Colo: Cristian Gutiérrez se sale con la suya y ficha de emergencia en un nuevo equipo de la MLS

El mercado de los chilenos en el exterior se sigue moviendo y esta vez en Norteamérica, específicamente en Canadá. El protagonista es Cristián Gutiérrez, quien fue oficializado como refuerzo de emergencia de Toronto FC y deja el cuadro de Vancouver Whitecaps después de tres años de trayectoria.

El Flaco Gutiérrez se suma a la escuadra torontiana como excención, después de caer en la lista de jugadores prescindibles y terminar actuando para la filial de los Caps. "Estaba enojado porque no jugaba, no estaba reaccionando de la manera correcta. En algún momento pensé que no quería quedarse", explicó el técnico Vanni Sartini.

Pero el formado en Colo Colo pudo dar rápidamente vuelta la página. Tras el regreso de Domenico Criscito al fútbol italiano y la lesión de su reemplazante, Raoul Petretta, en el último partido ante Columbus Crew, Toronto activó su contratación y anunció el fichaje, que se convierte en la quinta estación de la carrera del zurdo.

Cabe recordar que Gutiérrez jugó por selecciones chilenas a nivel Sub 17 y Sub 20, mientras que en categoría absoluta fue convocado por la selección mayor de Canadá en 2021. El jugador nació en Quebec y se radicó en Chile desde los tres años, espacio en el que hizo toda su formación en las cadetes de Colo Colo y debutó profesionalmente en marzo de 2015.

Posteriormente jugó a préstamo en Unión Española y Huachipato, antes de saltar al fútbol norteamericano a principios de 2020. Debutó en julio de ese año ante Seattle Sounders y completó 44 partidos oficiales en tres temporadas por la MLS y el torneo canadiense, aunque terminó actuando en el cuadro filial.

Toronto FC tiene un registro de dos empates y una derrota en el inicio de la temporada de la liga norteamericana y se enfrentará este sábado con Inter Miami en el BMO Field, por la cuarta fecha de la MLS.