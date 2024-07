Benjamín Ruiz, ex jugador de Audax Italiano, Colo Colo, Everton y Ñublense, sólo conocía a Andrés Iniesta a través de la televisión, viendo los partidos del Barcelona y la selección española.

Eso hasta este año, donde no sólo comenzó a compartir con el ex campeón del mundo, sino que además lo convenció para ser parte de su aplicación digital BTalentStar, que conecta a jóvenes que quieren ser futbolistas con clubes de Argentina, Perú, Chile, EE.UU., España y Colombia.

Esta historia comienza hace algunos años. “Un día estaba conectado en Linkedin y veo que Andrés actualiza su estado y pone ‘emprendedor’. Entonces dije: ‘yo también soy emprendedor y ex futbolista como él’. Así es que le solicité contacto y me aceptó. Inmediatamente le escribí un mensaje”, relata Ruiz.

“Le dije que soy socio en un proyecto digital, que le da la posibilidad a jóvenes de probarse en equipos profesionales de fútbol. Cuando me respondió y me dijo que era muy interesante la App y me dio los contactos de su agencia, no lo podía creer”, agrega el ex volante.

Iniesta junto a Benjamín Ruiz y el equipo de la app BTalentStar, para cazar talentos

Ruiz e Iniesta, los “caza talentos”

Así fue como después de varias reuniones, el ex jugador del Barcelona se incorpora a esta App “caza talentos”. “A Andrés le dio mucho sentido lo que hacemos porque a los 12 años fue visto por una persona en su pueblo, Fuentealbilla cerca de Albacete, y de ahí lo contactó con el Barcelona. Y él cree que nosotros podemos facilitar este contacto con los clubes y abrir las posibilidades a los niños de conseguir su sueño”, agrega Ruiz.

“Que Andrés haya creído y se haya unido a nuestro proyecto es un orgullo. Es una persona muy humilde, que nos recibió en Dubai. Es increíble que de contactarlo por Linkedin, hayamos estado con él”, añadió el jugador formado en la UC.

Iniesta se mostró interesado en la app para encontrar jugadores de fútbol

Actualmente son más de 30 clubes profesionales los que forman parte de la red de BTalentStar, tales como el Atlético Paso, Sporting Cristal, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Universidad de Chile y Universidad Católica, entre otros.

“La llegada de Andrés nos permitirá generar lazos con clubes europeos y de Dubai, por lo que habrán más posibilidades para los jóvenes que quieran llegar a un club”, finaliza Ruiz.