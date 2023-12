El mercado de pases de cara a la temporada 2024 se está moviendo fuerte. El fichaje más bombástico fue el de Marcelo Díaz a Universidad de Chile, equipo que está avanzando rápida y que ya tiene tres refuerzos anunciados y uno listo y al cual solo le falta la firma: Gabriel Castellón.

Sin embargo, los azules perdieron a uno de los jugadores por los que más apostaban en esta ventana de intercambios, Rodrigo Holgado. El delantero argentino fue una de las grandes figuras en el Campeonato Nacional 2023, con 16 goles con la camiseta de Coquimbo Unido. Fue el segundo máximo goleador.

Y aunque parecía que estaba todo listo con la U, este sábado se cerró su llegada a Everton de Viña del Mar, equipo que se metió por los palos en los últimos días. El periodista Diego Peralta, de Nación Oro y Cielo, confirmó que el elenco ruletero llegó a acuerdo con el delantero.

“Grupo Pachuca tiene prácticamente lista la llegada de Rodrigo Holgado a Everton. El conglomerado mexicano desembolsará una gran cantidad de dinero para comprar el pase del jugador, por un contrato de 3 años. Salvo detalles, esperan cerrarlo en las próximas horas”, señaló esta tarde.

Lo que decantó su llegada al elenco viñamarino fue lo que ofreció cada dirigencia. La U buscaba un préstamo con opción de compra, mientras que Everton se la jugó por la compra del pase completo y un vínculo a largo plazo, hasta fines de 2026 en la institución.

La salida de Holgado de Coquimbo era un hecho desde hace semanas. Fernando Díaz confirmó a DSports que ya no contaba con él en 2024. “Lo más probable es que se vaya. Esa es la respuesta que me han dado de la dirigencia. Son dos o tres alternativas las que maneja el jugador, no sólo una como se ha mencionado. Él también siente que es su momento”, explicó esta semana.

El delantero argentino era uno de los jugadores más cotizados del presente mercado de pases. Con 16 goles y tres asistencias en 29 partidos fue pieza clave en la clasificación pirata a Copa Sudamericana 2024. Everton de Viña del Mar será su cuarto equipo en Chile, después de Audax, Curicó y Coquimbo.

En los próximos días el cuadro ruletero confirmará el fichaje de Holgado, quien se sumará a los primeros días de pretemporada una vez que el Grupo Pachuca desembolse los 500 mil dólares que Gimnasia y Esgrima de La Plata pedía por el pase del jugador.

