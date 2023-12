Álvarez cita a un refuerzo no anunciado y borra al capitán de la pretemporada de la U

La U necesita dejar en el pasado de una vez por todas los cuatro años peleando el descenso y este último bastante irregular, y la llegada de Gustavo Álvarez, campeón del fútbol chileno este 2023 con Huachipato, llena de ilusión de cara al 2024.

El director técnico argentino disfrutará de la fiesta de Año Nuevo junto a sus cercanos, e inmediatamente después de eso comenzará los trabajos en el Centro Deportivo Azul. Sus dirigidos están citados para el 2 de enero para iniciar la pretemporada.

Así las cosas, el estratega de 51 años nacido en Lomas de Zamora hizo su primera nómina y en ella incluyó el nombre de un refuerzo no anunciado y dejó fuera el del capitán de este 2023 que se va.

Según detalló Emisora Bullanguera, Franco Calderón está contemplado para decir presente en las primeras prácticas de Álvarez desde el minuto uno, mientras que Luis Casanova no estará en el comienzo.

En el caso del defensa argentino de 25 años, este todavía no ha sido anunciado de manera oficial en la U a la espera de que acabe formalmente su contrato con Unión de Santa Fe, pero el reporte apunta que lo tienen 100% considerado para arrancar el año con sus nuevos compañeros.

Por otra parte, el primer capitán del Romántico Viajero este 2023 todavía no logra definir si continuará o no en el club ya que no se ha podido resolver su renovación. Así, se perderá el comienzo de los trabajos.

Los citados de Gustavo Álvarez

De momento, el único jugador que ha firmado su renovación con Universidad de Chile de cara al 2024 es Cristopher Toselli. Así, hay otros que tienen contrato vigente con los azules y también serán parte del inicio de la pretemporada.

El arquero Pedro Garrido y los defensas Matías Zaldivia, Ignacio Tapia, Juan Pablo Gómez, José Castro y Daniel Navarrete, son los primeros en la lista de citados.

Para el mediocampo están Israel Poblete, Federico Mateos y Emmanuel Ojeda. Jeisson Vargas estaba en los planes, pero se irá a Huachipato.

En el ataque Álvarez contará con Renato Huerta, Nicolás Guerra, Cristóbal Muñoz, Cristian Palacios y Leandro Fernández, estos dos últimos fueron los que anotaron más goles para los azules este 2023.

La cantera también dirá presente con el llamado a Ignacio Sáez, David Retamal, Yahir Salazar, José Matías Fernández, Enzo Fernández, Flavio Moya, Agustín Arce e Ignacio Vásquez.

Así, Gustavo Álvarez iniciará la pretemporada con cinco refuerzos: Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Gabriel Castellón. Aunque los dos últimos no han sido oficializados, en Azul Azul quieren sumar un par de nombres más.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El sábado 27 de enero de 2024, a las 20:00 horas, Universidad de Chile enfrentará a Universidad Católica en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Copa de Verano Coquimbo.

