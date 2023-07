Esteban Paredes tuvo su redebut como futbolista profesional. El ídolo de Colo Colo y máximo goleador del fútbol chileno descolgó los botines y se estrenó con la camiseta de San Antonio Unido, sumando minutos en la derrota ante Deportes Limache en la Segunda División.

Después del duelo, que tuvo a Esteban Pavez como uno de los espectadores estelares, Paredes habló con Las Últimas Noticias sobre su regreso. El delantero bromeó con que “estaba aburrido” en el retiro y comentó que se mudó a Santo Domingo para este nuevo desafío.

“La verdad es que estaba aburrido, ya no sabía qué hacer ya, jajaja. Después decidí entrenar y me motivaron a que jugara estos tres meses y medio o cuatro, y dije que sí. Mi regreso es algo simbólico para la gente y para motivar a mis compañeros a subir, que es lo quiere todo sanantonino”, dijo.

“Me vine a vivir a un departamento en Santo Domingo con niveles, se llaman módulos”, comentó el goleador. Además, tiró la talla por el hecho de tener el sueldo más bajo del plantel. “Claro, es para la bencina”, dijo el histórico delantero.

“Les he dicho a mis compañeros que soy un jugador más, que no me miren de tal manera, ellos lo han asumido bien, que si me tienen que retar, que me reten. Ha andado todo bien, lo único que falta es ganar, pese a ir perdiendo 2-0 tuvimos las mejores ocasiones”, agregó.

Esteban Pavez, su amigo y excompañero de Colo Colo, lo acompañó. “Paredes es mi amigo y por eso quise estar acá, es uno de los pocos amigos que tengo en el fútbol. Hay que estar con Esteban en todo momento. Me pone contento como amigo que vuelva a jugar”, comentó.

“Hoy me toca ser capitán y creo que saqué lo mejor de él, siempre me dio muy buenos consejos y trato de ser como él fue, de ayudar a la gente, a los compañeros y a la gente del staff. Cuando chico mi sueño era ser capitán de Colo Colo y hoy lo estoy cumpliendo”, cerró.