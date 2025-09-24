El fútbol chileno se despertó con una triste noticia, ya que Héctor “Cabezón” Roco, destacado ex jugador de Unión San Felipe, falleció durante las últimas horas.

La partida de Roco ha golpeado fuerte entre sus seres queridos. A los 60 años un paro cardíaco le quitó la vida, dejando una profunda tristeza entre quienes tuvieron la suerte de conocerlo. Además de San Felipe, también jugó en Unión Española, Everton y Naval de Talcahuano.

La pena de un ex seleccionado chileno

Probablemente el apellido Roco muchos lo asocien a Sebastián, quien fuera seleccionado nacional con Nelson Acosta y que jugará en clubes como Santiago Wanderers, Everton, Cobreloa y también, en Unión San Felipe. Pues bien, el ex central era sobrino del fallecido Héctor.

ver también Sebastián Roco carga contra reconocido DT nacional por agrandado “Siempre mirando en menos…”

“Muy complicado, muy fuerte, muy inesperado. Es muy querido por la gente del fútbol. Nos enteramos de la noticia muy temprano y es un golpe muy fuerte para todos nosotros que éramos muy cercanos, siempre compartiendo. Recién hablé con mi primo y claramente sostener a la familia en estos momentos es súper difícil, porque desde el lado nuestro es complicado encontrar las palabras”, explicó Sebastián Roco a RedGol.

“Ayer estuvo en el cumpleaños de su prima. Estuvieron ahí compartiendo, entonces justo habían hecho algo familiar. Es más fuerte todavía. Levantarse con esta noticia y con el dolor de la familia es algo muy complicado“, complementó quien estuviera en la Copa América de Venezuela 2007.

Héctor Roco murió durante esta jornada. Imagen: Archivo

Publicidad

Publicidad

Héctor Roco logró hacerse un nombre en Unión San Felipe, donde incluso trabajó en las divisiones inferiores y también asumió como interino cuando su club lo necesito. Ahora es su familia, como su sobrino Sebastián, quienes lloran su partida del mundo terrenal.

“La vida es así. De un momento a otro viene un cambio inesperado. Era totalmente sano, estas cosas uno tiene que masticarlas, analizar todo y darle importancia a otras cosas. Hay que preocuparse de su salud, a veces uno se deja estar por una situación de trabajo, pero también hay que hacer una pausa y tratar de disfrutar otras cosas”, cerró Sebastián Roco.