Emiliano Vecchio protagonizó un hecho increíble el 2012, cuando estaba en Unión Española: solicitó un permiso de viaje para ir a Argentina, explicando que su hermano Jesús había fallecido.

Un hecho que era mentira y que recordó en ESPN. “Sí, fue una locura. Como me dijo una vez un coordinador, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo”, explicó.

Vecchio, en todo caso, culpó a la ANFP de haber inventado esa situación. “En ese momento estaba en Chile, en Unión Española y planifiqué mi casamiento en vacaciones. Pero en Chile no puedes planificar nada, porque te cambian las fechas todo el tiempo y me pusieron un partido cuando debía tener vacaciones, avisaron diez días antes”, explicó.

“Ya tenía todo armado, mi representante me había ayudado, era mi casamiento, lo había hecho lo mejor posible. Era joven y no sabía qué decir. Si fuera hoy, le digo al entrenador (José Luis Sierra) que me caso y me voy. Pero en ese momento no sabía qué decir”, señaló.

Recuerda Vecchio que “se acercaba el día y me mandé una macana: dije que falleció mi hermano, que debía ir a Argentina, y ni sé por qué dije mi hermano. Pero se enteraron a los dos minutos que me estaba casando y mi hermano me quería matar”.

Señala eso sí que el castigo no fue tan grande como esperó en un primer momento. “Volví a Unión Española, estuve un mes castigado y gracias a Dios no ganaron un partido, por eso el entrenador me volvió a poner. Porque me dijo que no me iba a poner nunca más”.

También señaló la charla que tuvo con su hermano. “Le hice una broma y más se enojó: le dije ‘cómo te llamas tú? Jesús, así que quédate tranquilo que resucitas a los tres días’. Me dijo que estaba loco, que me iba a costar caro”, cerró lo que hoy, con el paso del tiempo, es una anécdota.

Vecchio cumplirá 37 años este fin de semana y está retirado del fútbol profesional, ya que juega actualmente en Regatas San Nicolás del torneo Regional Federal Amateur.

