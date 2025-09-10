Elías Figueroa es uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol chileno. Es el único futbolista que con la selección ha disputado tres Mundiales, actuando en 1966, 1974 y 1982.

En esta última Copa del Mundo, jugada en España, es donde logró un récord mundial que jamás se ha igualado. Esto porque la disputó siendo abuelo, pues su hija se había casado muy joven y ya era mamá.

“Me casé a los 15 años y mi hija a los 18. ¡Esto ahora ya no pasa, eh! El mejor título de mi carrera son mis 47 años de matrimonio. Tengo dos hijos y cuatro nietos”, señaló Don Elías sobre esta anécdota familiar.

Agregó el mítico defensor nacional que “tenía 35 años. Jugué siendo abuelo en España, debo de ser un caso único. Tal como está el mundo, esa corona es mía para rato”.

En el Mundial, eso hizo, no pudo tener una buena participación con la Roja: se perdió ante Austria, Alemania y Argelia, quedando eliminado en la primera fase.

Los elogios a Don Elías en su carrera

Elías Figueroa actualmente tiene 78 años y siempre fue aplaudido por sus rivales de talla mundial, entre los que están Franz Beckenbauer y Pelé.

Por ejemplo el brasileño, considerado por muchos el mejor de la historia, consideró que “si hubiese ganado un Mundial, no habría duda que sería el mejor defensor de la historia”.

El teutón fue más allá, manifestando en su momento que “yo soy el Elías Figueroa de Europa”, lo que refleja la calidad que tuvo el ídolo de la selección chilena.

Elías Figueroa logró ganar tres veces el galardón a Mejor Jugador de América, merced a lo hecho en Inter de Porto Alegre. Estos premios los obtuvo de forma consecutiva en 1975, 1975 y 1976. Fue subcampeón de América con el seleccionado en 1979.