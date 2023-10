Siguen los coletazos por la decisión de sacar a Chile de la organización del Mundial 2030. Y es que, si bien Argentina, Uruguay y Paraguay no albergarán el torneo como tal, y solo tendrán el partido inaugural, el hecho de sacar a nuestro país generó un problema incluso diplomático con los países vecinos.

De hecho, el gobierno del presidente Gabriel Boric llamó a los presidentes de Paraguay y Argentina, además de realizar una potente conferencia de prensa para criticar la decisión de la FIFA. Esto, pese a que hay versiones de que todo se trató de una maniobra del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

“En esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también“, fue lo señalado por el mandamás de la Conmebol una vez sabida la decisión de excluir a nuestro país.

Especulación más, especulación menos, lo cierto es que este jueves salió a la luz la idea que tiene la confederación sudamericana para compensar a Chile tras haber sido sacado de la organización.

Según radio ADN, la idea es traer a los seleccionados que jueguen ante Argentina, Uruguay y Paraguay a entrenar a nuestro país. Eso sí, esa idea, por mínima que parezca, ni siquiera está confirmada, ya que todavía debe pasar por la aprobación de la FIFA.

Tampoco hay información sobre si la ANFP aceptará ese trato con la Conmebol. Por ahora solo se sabe lo que mencionó este miércoles Pablo Milad, quien manifestó su molestia tanto con la Conmebol como con la FIFA. Explicación que no le exceptuó de las críticas por parte de históricos del fútbol nacional.

¿Dónde se jugará la Copa del Mundo del 2030?

Si bien, efectivamente, habrá tres juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, el grueso del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos, según comunicó la FIFA.