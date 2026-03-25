El más reciente mercado de fichajes dejó grandes sorpresas, siendo una de ellas la llegada del defensa de 21 años Maximiliano Gutiérrez a Independiente de Avellaneda de la liga argentina tras una exitosa etapa en Huachipato.

El jugador dio el salto de su carrera y ahora es parte de la nómina de la selección chilena que enfrentará a Cabo Verde en Nueva Zelanda este viernes 27 de marzo.

“Me he sentido muy bien, es muy grato venir a la selección y representar a Chile. El paso al extranjero me ha ayudado a agarrar más ritmo para aportar al equipo”, señaló a ADN.

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Las primeras semanas de Maxi Gutiérrez en Argentina

El joven jugador suma su primera experiencia fuera de Chile. “Venía haciendo goles, ahora me toca hacer lo mejor en Independiente para agarrar un puesto y ojalá seguir viniendo a la selección”.

Agregando que sabe que debe trabajar duro para poder consolidarse en su nueva escuadra. “En Argentina es muy intenso todo. Son muy buenos técnica y físicamente. Ahora a agarrar ritmo y la titularidad”.

Añadiendo que hay una diferencia importante entre la liga nacional y la trasandina. “Físicamente, futbolísticamente quizás no tanto, pero se nota más el cambio físico”.

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El presente de Independiente

Actualmente, la escuadra argentina marcha en el octavo lugar del Grupo A que, de mantenerse así, ingresará en la zona de eliminatorias.

¿Cuándo juega Chile vs. Cabo Verde?

El partido amistoso entre la selección chilena y Cabo Verde está programado para este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas (hora Chile), en el Estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda y transmisión estará a cargo de Chilevisión.

En síntesis:

Maximiliano Gutiérrez, defensa de 21 años, fichó por Independiente de Avellaneda desde Huachipato.

La selección de Chile enfrenta a Cabo Verde el 27 de marzo en Nueva Zelanda.

El club Independiente ocupa actualmente el octavo lugar del Grupo A en Argentina.

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