Encuentran al hincha del "Devuélvanme las cuatro lucas": “Siempre he sido ácido en mis comentarios”

La victoria de Deportes Antofagasta sobre Recoleta del pasado viernes nos dejó probablemente uno de los mejores reclamos alguna vez escuchados en la cancha del fútbol chileno. Hablamos de cuando uno hincha nortino, promediando el primer tiempo, gritó a viva voz “mira el córner estúpido huevón ¡Toda la semana hueviando por eso, devuélvanme las 4 lucas!”.

El hombre de detrás de este notable reclamo es Waldo Carvallo Sánchez, más conocido como “Papá Puma” y que en el pasado ha sido representante de Antofagasta en el programa Show de Goles de TNT Sports.

Ubicado por Radio ADN, el hincha del cuadro puma señaló que “soy hincha de Antofagasta desde 1977. No soy antofagastino, pero de niño viajé allá porque mi madre era una mujer pampina, era de las salitreras. Como amante del fútbol, fui al estadio Regional y vi un partido de Antofagasta con Huachipato”.

“Voy al estadio cuando puedo, he recorrido todos los estadios de Chile siguiendo al club. El único lugar al que no he podido llegar es a Temuco”, agregó.

Sobre lo que fue su notable grito que se escuchó fuerte y claro por la transmisión, Carvallo declaró que “ese día recibí un llamado de otro compañero del Show de Goles contándome que esto se había transformado en viral. Siempre he sido un tipo muy crítico, no encuentro todo bien y he sido ácido en mis comentarios”.

“En los primeros cinco minutos, Recoleta no pasó la mitad de la cancha. Luego hubo un tiro de esquina para Deportes Antofagasta, hicieron un toque en corto y en el contragolpe casi nos cuesta un gol. Luego hubo otro tiro de esquina y de nuevo perdieron el balón. Ahí es donde nació mi enojo”, concluyó.

Con esta victoria Deportes Antofagasta llegó a 36 puntos y se instaló en el segundo lugar, a sola una unidad del líder La Serena. El próximo duelo de los Pumas será de local ante San Luis este domingo 13 de agosto (12:30 horas).