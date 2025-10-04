En la medialuna de Curicó llevará a cabo, este fin de semana, el Rodeo Zonal Centro de la temporada 2025, que reunirá a grandes jinetes del rodeo nacional, específicamente del sector centro del país.

La Asociación Curicó, que preside Iván Guerra, es la encargada de la organización del Zonal Centro, cuyos ganadores abrochan pasajes para los Clasificatorios de cara al Campeonato Nacional de Rodeo, que se correrá desde el 25 hasta el 29 de marzo de 2026 en la Medialuna Monumental de Rancagua “Gonzalo Vial Vial”.

“El Zonal Centro contará con jinetes competitivos, excelentes caballos. Tenemos confirmadas a los mejores de la zona centro. Vienen grandes criaderos a competir, como también de asociaciones Talca, Talca Oriente, O’Higgins, Cardenal Caro, Colchagua, Valle Santa Cruz, entre otras”, comentó Iván Guerra.

Entre los participantes, estarán los Campeones de Chile 2024, Luis Huenchul y Felipe Undurraga con las yeguas Favela y Huasteca.

La acción en Curicó comienza el sábado a las 8 de la mañana con la Serie Criadores. Seguido de las series Caballos, Yeguas, Potros y Primera Libre. El domingo, a las 8:00 horas, se disputa la Segunda Libre. A las 15:30 horas se corre la Serie de Campeones.

El Zonal Centro será transmitido íntegramente por streaming a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Claudio Flores Imagen.

