El fútbol chileno le bajó el telón al 2023 y la temporada llegó a su fin con Colo Colo como nuevo monarca de la Copa Chile frente a Magallanes. Antes, Huachipato se coronó campeón de la Primera División y es hora de los balances.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño no tiene dudas: el fútbol chileno sigue en decadencia y está cada vez más devaluado a ojos del balompié internacional. Incluso pare el continente la liga nacional ya no tiene peso, y lo explica con la figura del delantero y goleador de Universidad Católica y los pastos nacionales, Fernando Zampedri.

“Saquemos el caso Solari, que es una excepción a la regla, Y separemos el caso de Lucero, porque también es distinto: el extranjero que llega a Chile, o termina su contrato o se queda acá, como Fernando Zampedri”, dijo Caamaño.

Agrega que “en otro momento y condiciones del fútbol chileno, Zampedri se habría ido. A cualquier equipo del fútbol sudamericano, o a México. Pero no se van. Y no es por la edad. Zampedri ya tiene 34 años, pero ha sido cuatro veces goleador”.

“Sin embargo, Zampedri se quedó en Chile y eso te marca que, incluso afuera, el tetragoleador del fútbol chileno, siendo extranjero, no está valorizado. La Católica vendió a Dituro, que fue su gran carta por mucho tiempo, y no iba a vender a Zampedri por una buena cifra… es que no llegó nada”, sentenció Cristián Caamaño.

Guarello apoya con ejemplo Colo Colo

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello apoyó la opinión de su compañero de panel, pero su ejemplo fue directamente una crítica para Colo Colo y su reciente catástrofe en la Copa Sudamericana.

“Esta liga chilena (no tiene peso)… Yo diría que hasta el 2013, 2012, la liga chilena tenía cierta robustez… La Católica te avanzaba dos rondas en Copa Libertadores, Unión Española y Palestino la peleaban, la U la peleaba. Hoy no es así, hoy te vapulea cualquiera y algún día tendrán que establecer el daño que le hizo al fútbol chileno la de King Kong que le metió América Mineiro a Colo Colo”, expuso JCG.

Guarello concluye que “si a tu equipo insignia, al vigente campeón, lo agarra el colista del Brasileirao con suplente y lo pasea, ¿qué crees que dice la gente que sigue el fútbol o que trabajan en clubes del continente? Esos jugadores no pueden competir contra nadie”.

¿Quiénes fueron los campeones del fútbol chileno este 2023?

En Primera A se coronó campeón Huachipato, Cobreloa en Primera B y Deportes Limache en Segunda División. Colo Colo se quedó con la Copa Chile y Magallanes con la Supercopa de Chile.

¿Cómo le fue a los chilenos en Copa Libertadores 2023?

Curicó Unido quedó eliminado en segunda fase previa ante Cerro Porteño y Magallanes contra Independiente de Medellín en tercera fase. Ñublense cerró tercero y dijo adiós en el Grupo A y Colo Colo lo mismo en el Grupo F.