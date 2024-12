El argentino no se ha presentado a entrenar y no dio explicaciones. El club pirata ya lo descartó para la temporada 2025.

Una lamentable situación se vive en Coquimbo Unido, luego de que uno de sus grandes refuerzos del mercado de fichajes desapareció y no ha dado señales al club pirata.

Fue Cooperativa Deportes quienes confirman que Brian Fernández no se ha presentado a entrenar en los últimos días y no cuentan más con el jugador en el norte del país.

En ese sentido, entregan detalles que desde el club no saben de su paradero hace varios días, por lo que dan por cerrada su incorporación para la temporada 2025, por una falta grave al contrato.

Pese a esto, hay preocupación por saber dónde está el hermano del delantero de Universidad de Chile, Leandro Fernández, quien no ha presentado alguna respuesta a los requerimientos desde Coquimbo.

Brian Fernández no se ha presentado a entrenar.

Brian Fernández no jugará en Coquimbo Unido

Fue el medio citado quienes entregaron la información que salió desde Coquimbo Unido, alertando la grave situación con Brian Fernández quien había llegado como refuerzo.

“No alcanzó a durar una semana en Coquimbo Unido. El delantero que fichó, hermano de Leandro Fernández, que venía con problemas de drogadicción en Argentina, no se ha presentado en los entrenamientos, se perdió la pista y en coquimbo dan por cerrada la situación y no será jugador de Coquimbo”, comentaron.

En ese sentido, aseguran que existe preocupación por el lugar donde está Fernández, teniendo en cuenta de que ya lo han marginado como parte del plantel profesional.

“Duro una semana, llego como una apuesta, pero sus problemas personales y de salud, allá dicen que no son sobre llevables para un jugador profesional y no cuentan con él. El gran problema es que no saben dónde está”, finalizaron.