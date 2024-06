La Copa Chile siempre entrega particularidades, sobre todo cuando hay enfrentamientos entre equipos profesionales y amateurs. Prueba de ello ocurrió en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, que fue testigo de la vuelta al fútbol de Diego Gabriel Rivarola.

A sus 47 años, y a más de una década de su retiro del profesionalismo, el 2011 con Universidad de Chile tras ganar la Copa Sudamericana, Gokú tomó el desafío de volver a vestirse de corto y darle una mano al cuadro de Vicente Pérez Rosales.

“Tengo claro que es muy difícil competir contra jóvenes de 22. Pero lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encantó. Eso me motivó. En mi familia me empujaron“, comentó Rivarola a Bolavip en la previa al encuentro.

Sin embargo, la experiencia del mendocino en Copa Chile duró un encuentro. Si bien estuvo desde el arranque, su experiencia más el ímpetu de sus jóvenes compañeros no fueron suficientes para vencer a Universidad de Concepción.

El Campanil impuso sus términos en Chinquihue y se llevó la victoria por un categórico 3-0, con las anotaciones de Juan Sánchez Sotelo (30′), Wladimir Cid (40′) y el defensor Camilo Rodríguez (70′). Su próximo rival saldrá del duelo entre Deportes Concepción y Linares, en el marco de la Zona Sur.

Otros resultados del día en Copa Chile

ZONA NORTE

Barcelona 0-3 Cobreloa

0-1, 33′ Christian Bravo (CLOA); 0-2, 79′ Javier Meléndez (CLOA); 0-3, 89′ Juan Leiva (CLOA)

ZONA CENTRO NORTE

Deportes Melipilla 1-0 Unión San Felipe

1-0, 42′ Bryan Taiva (MEL)

ZONA CENTRO SUR

Deportes Recoleta 1-3 Audax Italiano

0-1, 26′ Guillermo Ortíz (AUD); 0-2, 38′ Javier Quiñones (AUD), 0-3, 40′ Javier Quiñones (AUD); 1-3, 85′ Nicolás Carvajal

Real San Joaquín 0-0 Santiago Morning / Penales: 4-3 RSJ

ZONA SUR

Imperial Unido 2-2 Fernández Vial / Penales: 4-3 IMP

1-0, 10′ Felipe Zúñiga (IMP); 1-1, 50′ Bastián Solano (FV); 1-2, Ángel Gillard (FV); 2-2, 75′ Benjamín Díaz (IMP)

Provincial Osorno 2-2 Deportes Temuco / Penales: 4-5 TEM

0-1, 9′ Autogol Luciano Vargas (TEM); 0-2, 10′ Franco Cortés (TEM); 1-2, 44′ Bastián Melo (OSO); 2-2, 56′ Miguel Ángel Orellana (OSO)

