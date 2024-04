Audax Italiano consiguió un gran triunfo en Calama, al ganarle por 3-0 a Cobreloa. Partido que tuvo sobre el final una jugada que pudo terminar con el cuarto tanto de los itálicos y que tuvo como protagonista… ¡al relator del partido!

Thomas Rodríguez corrió más de 50 metros en solitario para definir mano a mano con el portero Nicolás Avellaneda. El remate terminó desviado, pero los televidentes se quedaron con el relato de Alejandro Lorca.

“Un contraataque más peligroso que monja con maleta”, señaló el profesional en TNT Sports en alusión al macabro caso que se descubrió hace unos días en Ñuñoa, cuando una de las religiosas trasladó en una valija el cuerpo de una compañera.

En charla con Redgol, Lorca explicó cómo se le ocurrió la frase. “Desde mis inicios siempre busqué mi estilo, me vinculé mucho con la literatura y empecé a mezclarlo con contingencia”, señala.

“Hago referencia a la contingencia de manera irónica o divertida. Esas frases, en un alto porcentaje, las preparo. Son muy al límite, se mezclan a veces con cosas políticas. Pero no me abanderizo, son cosas objetivas para que no traiga coletazos ni para mí ni para el medio en que trabajas”, explica.

Lorca y sus relatos emblemáticos

Tal como la idea de la monja, Lorca tiene otras frases creativas que incluso derivó en un Twitter llamado “Lorcadictos”, que se hizo muy popular.

El relator señala que “hay varias frases célebres que se sitúan en contingencia. Hace unos años hubo un problema con los hermanos Rincón en la DC y en un partido de la U con Temuco, tras un gol al ángulo de Lorenzetti, dije ‘el arquero de Temuco debe ser demócrata cristiano porque tiene problemas con el rincón'”.

Recuerda también que “cuando Osvaldo Andrade fue ministro, su señora que trabajó en Gendarmería por pocos años ganaba una jubilación muy buena. Fue escándalo nacional y en un partido de Copa Chile entre Colo Colo y Ñublense, muestran a dos hinchas de Ñublense celebrando un gol como locos y digo ‘están más contentos que jubilado de gendarmería'”.