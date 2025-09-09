Una verdadera polémica se vive alrededor de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo. Los Azules la quieren suspender, mientras la ANFP insiste en que se juegue.

El Romántico Viajero tiene que disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, el próximo jueves 18 de septiembre. Por esta razón, quieren aplazar el encuentro ante los Albos. Sin embargo, desde Quilín se niegan a aceptar la petición.

El palo para la ANFP y la U

Danilo Díaz analizó todo el enredo alrededor de la Supercopa. El periodista en Radio ADN habló de lo que es toda esta controversia y tuvo críticas para Michael Clark, ya que lo acusó de no respetar las bases del fútbol chileno con su solicitud de postergar el partido.

Pese a lo anterior, para Díaz ese no es el mayor problema. El comunicador indicó que la ANFP ha sido muy permisiva con el aplazamiento de partidos, lo que ha generado una especie de criterio difícil de establecer respecto a estas situaciones.

“Colo Colo Centenario, ¿quiere cambiar la localidad?, ¿quiere cambiar el partido? Se le suspende el partido con Iquique. Después la Católica tenía que jugar con Ñublense en Santa Laura, ‘es que estábamos complicados’, bueno, ‘juegue sin público en Santa Laura’ no se podía… bueno, se suspende, se aplaza el partido“, comenzó diciendo el periodista.

“Cuando tú tienes esa conducción, cuando le quitas el piso a tus ejecutivos y cuando al final depende de cómo te lleves o cómo te pillaron, y en esas relaciones te pasa esto, o sea, la ANFP, teniendo la razón, está bien atrapada, porque Universidad de Chile, bueno, le va a decir, le suspendieron el partido a Colo Colo, le suspendieron el partido a Palestino, le suspendieron el partido a la Católica“, cerró Danilo Díaz.

El partido entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Por ahora, el encuentro se juega, aunque día a día aumentan las quejas de los Azules, por lo que todavía no hay nada seguro.