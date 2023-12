Este martes se realiza el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en sus ediciones 2024. Con ocho equipos chilenos intentando mejorar las opacas actuaciones nacionales en los torneos continentales de los últimos años, lejos de pasar rondas y solo alcanzando a ganar algunos partidos.

Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino en Libertadores, más Coquimbo Unido, Everton, Unión La Calera y Universidad Católica en Sudamericana, serán los elencos encargados de esa dura misión, para la cual deberán reforzarse de buena forma y así ser competitivos a nivel local e internacional.

¿Colo Colo se ilusiona con el Mundial de Clubes?

Pero si nos centramos en la Copa Libertadores de este 2024, hay un condimento especial: será el último certamen que clasifique a los equipos rumbo al Mundial de Clubes XL del 2025, que se celebrará en Estados Unidos. La Conmebol tiene seis cupos para el certamen, cuatro de ellos producto de los campeones de Libertadores del 2021 al 2024.

Pero hay dos cupos que quedan disponibles para los equipos con mejor posición en el ranking Conmebol. Y es así donde, ante lo lejana que se ve una nueva coronación nacional en Libertadores, los equipos chilenos podrían, sorprendentemente, pelear por una hipotética clasificación.

La entidad continental entregó el ranking en el cual se muestran los equipos que pueden clasificar por puntos rumbo al Mundial de Clubes. Una lista que encabeza Boca Juniors, que no sumará unidades este año, producto de solo participar en Sudamericana, además de River Plate, que si sumará unidades.

Más abajo aparecen equipos como Olimpia, Nacional, Independiente del Valle, Barcelona o Cerro Porteño, que se mantienen al acecho en el escalafón. Dentro de ese listado, quien más arriba aparece es Colo Colo (16°), que, de sumar una actuación convincente en copa, llegando a instancias finales, puede soñar con un cupo.

Los que solo tienen chances de clasificar ganando la Copa Libertadores son Cobresal, Palestino y Huachipato, que no tienen puntos en este listado, por no haber participado en las ediciones anteriores del torneo. Una verdadera epopeya para tres elencos sin demasiada tradición copera.

Ya sin chances de competir por un cupo están Universidad Católica y Universidad de Chile, que no lograron clasificar a esta Copa y no suman la cantidad de puntos necesaria para poder pelear. La UC, al menos, tendrá la chance de poder competir a nivel continental, jugando la Copa Sudamericana, aunque eso no suma unidades para este listado.

¿Cómo terminó el año el Cacique?

Si bien su principal objetivo de la temporada no lo consiguió, al terminar en el tercer puesto del Campeonato Nacional 2023 con 54 puntos, sumado a pésimos registros en copas Libertadores y Sudamericana, cerró su 2023 de la mejor forma, al coronarse campeón de Copa Chile.

¿Cuáles fueron los números de Quinteros en Colo Colo?

El santafesino dirigió 154 compromisos en el Cacique, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas, yéndose del club con un 60,39% de rendimiento, donde ganó cuatro títulos en su paso: dos Copa Chile (2021 y 2023), una Supercopa de Chile (2022) y un Campeonato Nacional (2022).

