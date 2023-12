Si bien se vio forzado a hacerlo, producto de la baja calidad de los refuerzos que se trajeron en Colo Colo, el ex técnico Gustavo Quinteros debió confiar en los futbolistas formados en las divisiones inferiores, quienes le respondieron con creces, prueba de ello es Vicente Pizarro.

Con 21 años, el volante se ganó un lugar en la formación titular del Cacique, y en su tercera temporada no sólo se consolidó dentro del club, sino también tuvo su oportunidad de ver acción con la Selección Chilena, donde ya hizo su debut en Eliminatorias.

Por lo mismo, Quinteros se derritió en elogios hacia Pizarro durante su entrevista con TNT Sports, donde no sólo destacó su personalidad, tanto así que decidió ponerle un nuevo apodo al futbolista nacional: “Es un señor fútbol”.

“El Vicho hoy es un señor jugador de fútbol, que se ganó el lugar después de viajar muchas veces y no jugar. Siempre lo pongo de ejemplo“, afirmó el ex DT de Colo Colo, quien además destacó la masiva presencia de jóvenes durante su paso por el club.

“Hubo chicos que jugaron Copa Libertadores a los 18 años, eso no pasaba hace mucho. Terminó jugando Leandro Hernández con esa edad, y me pone orgulloso”, sostiene Quinteros, quien agrega que “hoy hay 7 jugadores convocados a la sub 23, y eso me hace muy feliz, de haber valorizado a esos jugadores y darles experiencia. Ellos estarán mucho más preparados para el año que viene”.

¿Cómo fue la temporada 2023 de Vicente Pizarro?

Durante este año, el volante vio acción en el Campeonato Nacional, Copa Chile y Libertadores, con un total de 34 encuentros y 2.101 minutos en cancha, donde acaba con un registro de cuatro goles.

¿Cuáles fueron los números de Quinteros en Colo Colo?

El santafesino dirigió 154 compromisos en el Cacique, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas, yéndose del club con un 60,39% de rendimiento, donde ganó cuatro títulos en su paso: dos Copa Chile (2021 y 2023), una Supercopa de Chile (2022) y un Campeonato Nacional (2022).

