Tras el impacto y polémica generado por el capítulo El Cartel del Gol de Informe especial la Cámara de Diputados anunció una comisión investigadora con el fin de establecer el accionar del representante Fernando Felicevich y otros en el fútbol chileno.

Junto a ello también está la necesidad de modificar la ley de sociedades anónimas deportivas, la que actualmente hace aguas y demuestra su incapacidad para impedir acciones poco éticas de los propietarios de clubes y otros protagonistas del fútbol profesional. Y junto a otro pendiente: la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

En Radio Pauta, Coke Hevia encendió las alertas sobre lo que puede ser el proyecto de ley que vendrá a modificar las reglas de propiedad de los clubes del fútbol chileno y explica por qué.

“Viene con trampa el proyecto de ley y me explico. Los abogados entenderán mejor que yo. Las leyes no tienen efecto retroactivo”, lanzó tajante el periodista.

Hevia agrega que “si no hay una arista en la cual se le obligue a los actuales dueños de clubes o representantes en multipropiedad, que salgan… por ejemplo en Italia sí los obligaron”.

“Si no los obligan a que salgan, la ley no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya se compraron todos los clubes. Si mientras hacen la ley se compren todo, no sirve de nada. Qué vamos a hacer para que no compren a Quesos Kumey”, sentenció Coke Hevia.