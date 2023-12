Cobresal pierde a uno de sus pilares: Alejandro Camargo no sigue y se suman dos salidas

Alejandro Camargo terminó su ciclo en Cobresal. El experimentado volante de 34 años terminó contrato y decidió no seguir en Atacama para la temporada 2024, donde el cuadro minero disputará la Copa Libertadores. El club confirmó su salida a través de las redes sociales.

“Queremos informar que el volante Alejandro Camargo deja nuestra institución. Apreciamos su dedicación, trabajo y la amabilidad que demostró con todos en Cobresal durante su estadía. ¡Que la fuerza, la garra y el temple lo acompañen siempre!”, confirmaron en el norte.

El mismo jugador adelantó la noticia pocas horas antes, cuando asistió a los premios del fútbol chileno que organizó TNT Sports. “No sigo. Ya cumplí un ciclo, está todo hablado por el club y con el técnico, y me tocó dar un paso al costado”, comentó el mediocampista.

Por ahora, no tiene confirmado cuál será su próximo club. Camargo comentó que debe evaluarlo en estos próximos días. “Todavía no sé (mi futuro), todavía no llego a Mendoza, que es nuestra casa, donde descansaremos un poco y definiremos”, dijo a los medios de comunicación.

Sobre la última fecha del Campeonato Nacional, donde no pudieron lograr el título al caer de forma sorpresiva con Unión Española, comentó que “terminamos bastante tristes porque estuvimos casi todo el año arriba, y en un abrir y cerrar de ojos se nos escapó el título en el último partido”.

“Hablamos con los muchachos y el entrenador (Gustavo Huerta), y nos agradecimos por el año que hicimos. No nos reprochamos nada porque estuvimos todo el año arriba y Huachipato estuvo siempre pisándonos los talones. Fueron justos ganadores”, cerró.

Francisco Alarcón y Sebastián Silva tampoco siguen en Cobresal

Además de la salida de Alejandro Camargo, Cobresal también dijo adiós a Francisco Alarcón. El defensa central fue uno de los grandes pilares de la campaña minera que rozó el título, aunque se perdió la parte final del Campeonato Nacional por una lesión.

“¡Gracias totales, Francisco! Queremos informar que el defensa Francisco Alarcón se despide de nuestra institución minera. Agradecemos profundamente su dedicación, trabajo y la amabilidad mostrada. Le deseamos todo el éxito en su próximo desafío”, informó Cobresal en su Twitter.

El zaguero no acompañará a Cobresal en el próximo Campeonato Nacional ni la Copa Libertadores 2024, como tampoco lo hará Sebastián Silva. Quien sí continuará será Gustavo Huerta. El entrenador seguirá al mando del cuadro minero por séptimo año consecutivo.

Huerta, de 66 años, tendrá como principal desafío la Libertadores 2024. El cuadro minero retornará al torneo continental luego de siete años, con una última aparición en 2016. Será el acompañante de Huachipato a la fase de grupos, mientras que Colo Colo y Palestino irán a la fase previa.

