Cobreloa es categórica con opción de firmar a Jordhy Thompson: "No hay nada"

En la presente semana, mientras todavía se dirime su futuro en Colo Colo, luego de haber estado en la cárcel Santiago 1 por violencia de género contra su pareja, Camila Sepúlveda, surgió la información que cuatro equipos, dos de ellos de Primera B, uno de Primera y un recién ascendido, buscaban firmar a Jordhy Thompson.

Ante la posibilidad de que se le rescinda su contrato en el Cacique, varias publicaciones pusieron al delantero en la órbita de Deportes Iquique, Antofagasta y Curicó Unido, que negaron tal opción, y más recientemente, con Cobreloa, actual campeón de Primera B.

Sin embargo, al igual que sucedió con los otros cuadros del norte de Chile, en Calama fueron categóricos en negar cualquier tipo de interés por Jordhy Thompson, lo que ratificado por Marcelo Pérez, presidente del club, en diálogo con el portal En la Línea.

“No hay nada con Jordhy Thompson, no hay nada; sé que por ahí Antofagasta estaría interesado pero en Cobreloa, nada”, afirmó el directivo de Cobreloa, quien agregó que, en materia de refuerzos, habrá confirmaciones “de aquí al viernes, pero por el momento no hay nada oficial”.

¿Qué ocurre hoy con Jordhy Thompson?

Desde Blanco y Negro, la concesionaria que rige a Colo Colo, se extendió la licencia al delantero, sin goce de sueldo, hasta la próxima semana, a la espera que en reunión de directorio se definan los pasos a seguir, tomando en cuenta que tiene contrato hasta diciembre de 2024.

En el ámbito jurídico, Thompson está con la medida cautelar de reclusión domiciliaria nocturna, es decir, deberá estar en su domicilio, entre las 21:00 horas y seis de la mañana, además de la prohibición de acercarse, a más de 200 metros, a la víctima.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a la acción este domingo 26 de noviembre, cuando visite al Audax Italiano, por la 28° fecha del Campeonato Nacional 2023, a partir de las seis de la tarde, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Dónde estará Jordhy Thompson el 2024? ¿Dónde estará Jordhy Thompson el 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.