El Caso Jordhy Thompson vivió un capítulo clave en esta jornada de miércoles. La Corte de Apelaciones de Santiago le quitó al jugador de Colo Colo la medida de prisión preventiva, dejándolo con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Tras sólo diez días en Santiago 1, la justicia determinó que se cambien las medidas a arresto domiciliario nocturno entre las 21:00 y las 6:30 horas, arraigo nacional, firma quincenal ante el Ministerio Público, además de claro, la prohibición absoluta de acercarse a más de 200 metros de Camila Sepúlveda.

Pamela Valdés, fiscal a cargo del caso, se mostró contrariada con esta determinación al afirmar que “Thompson es peligroso para la seguridad de la víctima. Ya no es una sola agresión, son reiteradas. Él ha estado en tratamiento psicológico y eso no ha mediado su actitud. Nosotros tenemos el deber, que es fundamental, de proteger a las víctimas de violencia de género”.

Sin embargo, este nuevo vuelco que ha tenido el caso no fue el único que se dio en esta jornada de miércoles, ya que la justicia abrió una causa paralela por la filtración de videos íntimos de Camila Sepúlveda.

La propia Valdés habló al respecto, declarando que “quiero adelantar que han existido en numerosos medios la publicación de videos de la víctima, videos íntimos, y con respecto a ello se abrió una causa que lleva la fiscal Valeria Gómez con respecto a la filtración de los videos de la víctima”.

Camila Sepúlveda ya había advertido sobre la existencia de estos videos

En julio de este año, la mujer había acusado en sus redes sociales la filtraciones de algunos videos íntimos suyos. Por medio de sus historias de Instagram, la mujer publicó que “que horrible tener que hacer esto, pero ya es demasiado el acoso que estoy recibiendo y obvio no me quedaré callada. No entiendo cómo una mujer es capaz de hacerle esto a otra mujer”.

En concreto, la misma Camila acuso que los supuestos videos no eran de ella, sino que de otra persona: “Quiero aclarar acá porque no volveré a hablar del tema porque me iré en casos legales; NO SOY YO LA DEL VIDEO, quien lo vea se puede dar cuenta que no soy yo”.

Se abre un nuevo flanco en el Caso Jordhy Thompson

Ahora resta ver que camino toma este caso con el nuevo flanco que se abrió. Ya no hablamos sólo de violencia intrafamiliar, sino que también de filtración de material íntimo en redes sociales que tiene otra connotación en el ámbito legal.

“Ella está siendo presionada de distintas partes y es nuestro deber resguardar a las víctimas”, advirtió al respecto la fiscal Pamela Valdés.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

