Colo Colo no sólo está trabajando para lo que será la recta final de la temporada, sino que también en solucionar uno de sus mayores problemas. Jordhy Thompson ha sido todo un dolor de cabeza para el Cacique este año y más luego de lo ocurrido en las últimas semanas.

El extremo de 19 años fue acusado meses atrás de violencia de género por su pareja. Las cosas llegaron a tal punto que el club realizó un trabajo psicológico con él, pero nuevamente protagonizó un lamentable hecho.

Además de pelear en un partido de barrio con Damián Pizarro, días atrás Jordhy Thompson fue detenido por una nueva agresión. En la justicia debió enfrentar cargos por femicidio frustrado y desacato, lo que lo tiene hoy cada vez más lejos de Colo Colo.

Colo Colo decide el futuro de Jordhy Thompson a fin de mes

Fue el pasado domingo 5 de noviembre cuando Jordhy Thompson nuevamente fue acusado de agresión por su pareja. El extremo fue denunciado, estuvo detenido por 10 días y fue dejado en libertad mientras dura la investigación, lo que obligó a Colo Colo a tomar medidas.

En el Cacique decidieron mantenerlo alejado del plantel y darle días libres la semana pasada. No obstante, esta semana debía retornar, pero eso no ocurrió. El club no quiere problemas y no lo tendrá de vuelta hasta una junta clave a fin de mes.

Según reveló Bolavip, será el próximo martes 28 de noviembre cuando Colo Colo tome una decisión final sobre Jordhy Thompson. En la próxima reunión de directorio se analizará lo que pasará con el jugador, con el que hay contrato vigente pero los hinchas no quieren ver.

En el Cacique sólo hay dos opciones: despedirlo o perdonarlo. Si lo primero ocurre, deberán darle una indemnización cercana a los 17 millones de pesos por terminar su contrato antes de tiempo.

Si no, el club tendrá que asumir las críticas por retener a una figura que, más allá de sus cualidades, ha manchado la imagen de la institución con sus polémicas. Así, la dirigencia tendrá que tomar una decisión con uno de sus mayores proyectos.

Colo Colo busca enfocarse en la recta final de la temporada y así soñar con el bicampeonato. El Cacique intentan dejar fuera de la cancha lo ocurrido con Jordhy Thompson, quien ya hizo un daño irreparable al plantel de la presente campaña con sus actitudes.

¿Cuándo termina el contrato de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con Colo Colo, el que finaliza en diciembre del 2025. Es decir, su salida obligará al club a pagar si es que lo desvincula.

¿Qué hacer si soy víctima o conozco de un caso de violencia de género?

El Gobierno de Chile tiene dos servicios en caso de ser víctima o conocer un caso de violencia de género. Esto son el Fono Familia 149 y el Fono 1455, donde la persona afectada recibirá la atención correspondiente.

