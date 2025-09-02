Es tendencia:
Claudio Baeza no vuelve a Colo Colo: renovó en Vélez Sarsfield hasta el 2027

El jugador pudo retornar a comienzo de año y muchos hinchas lo esperaban para el 2026, asunto que no se podrá concretar.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo no podrá traer de vuelta a Claudio Baeza
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo no podrá traer de vuelta a Claudio Baeza

Colo Colo no ha tenido un buen rendimiento este año. Uno de los grandes problemas ha sido el mediocampo, pues Arturo Vidal y Esteban Pavez han tenido un rendimiento muy opaco.

A pesar de que se contrató a Felipe Méndez y Tomás Alarcón para darle dinamismo a esa zona del campo, no han tenido mucha continuidad y Jorge Almirón los tuvo constantemente relegados.

Por eso los hinchas del Cacique recordaron que Claudio Baeza fue una opción importante a comienzo de año. Como no se concretó su fichaje, y considerando que en Vélez Sarsfield firmó por un año, se entusiasmaron con su regreso. Pero no sucederá.

Esto pues el rendimiento en Liniers ha sido muy bueno, destacando como titular en el cuadro de un exigente Guillermo Barros Schelotto, que está en cuartos de final de Copa Libertadores. Por eso decidieron renovarle el contrato.

Claudio Baeza se consolidó en Vélez Sarsfield

Claudio Baeza se consolidó en Vélez Sarsfield

Baeza se queda en Vélez por dos años más

Muy sonriente se le vio al formado en Colo Colo con el presidente de la institución, Fabián Berlanga, en la noticia que entregó Vélez a través de sus redes sociales.

Meta Claudio Baeza, que seguimos”, es la consigna del cuadro trasandino que le renovó contrato por dos años más a Serrucho. El jugador, de esta forma, estará ligado a Vélez hasta los 34 años.

Una edad en la que quizás su retorno a Colo Colo sea inviable, por lo que es posible que los hinchas del Popular nunca más puedan ver a uno de sus canteranos con la camiseta de sus amores.

A comienzo de temporada, cuando no se concretó su llegada, el volante dejó un mensaje en sus redes sociales. “El sentimiento no cambia”, expresó. Eso a pesar de que es poco asiduo al uso de su Instagram.

