Carlos “Piña” Villanueva le puso final a su estancia de un año y medio en Magallanes. El volante chileno no jugará más en la Academia tras cerrar el 2023 con un amargo descenso a la B, por lo que ya analiza las opciones de mercado para seguir jugando.

Con 37 años en el cuerpo el Piña todavía no piensa en el retiro, por lo que mandó un aviso al medio para jugar, aunque sea, por una temporada más a la pelotita.

“Hablé con el presidente Cristián Ogalde, quien me explicó que la prioridad eran otros jugadores y que tenía total disposición para buscar un nuevo club (…) Es normal que cuando un jugador entra entre los 33 o 34 años se cuestione el tema de la edad. Hay que estar rindiendo y jugando constantemente porque si no te dejan de lado”, afirmó en charla con LUN.

En ese sentido, el volante chileno declaró que “me levanto con ganas de entrenar, lo paso bien, la convivencia con los compañeros me ayuda. Como uno sabe que estás siendo juzgado día a día por la edad, sólo nos queda demostrar en el día a día que podemos competir con los más jóvenes. En algunos aspectos somos mejores, en otros no. Físicamente uno va bajando, pero tiene otras cosas”.

“Estoy mentalizado en qué va a pasar ahora, dónde voy a fichar para jugar un año más. Eso quiero, jugar un año más, porque lo disfruto mucho”, agregó.

¿Regreso a Audax Italiano?

A la hora de pensar en su futuro, Villanueva sostuvo que “obviamente Audax Italiano sería muy atractivo, para mí sería muy especial terminar mi carrera allá por todo lo que viví entre 2005 y 2007, aunque por ahora no hay nada (…) Mi objetivo es jugar en la Región Metropolitana. Si tuviera que irme a regiones probablemente me iría sólo. Lo único que me movería el piso sería una opción en La Serena, el club donde debuté y la ciudad donde están mis papás , hermanos y sobrinos”.

“Mi señora aperró un periodo de 12 años fuera del país conmigo. Es psicóloga y se había postergado mucho en su carrera (…) Mis hijos también empezamos a cachar lo que es el fútbol, ir a los estadios, ser hinchas. Ellos me piden que siga para ver al papá jugar”, agregó.

Para cerrar, el chileno sostuvo que “tengo hartos amigos que se han retirado en los últimos años y me dicen ‘ya, poh, Piña, córtala, abúrrete, retírate’. Y les digo que no, que me encanta, que lo disfruto. El fútbol no va a volver nunca más. En cinco años no pudo volver a jugar profesional, ni vivir lo que se vive en el camarín o los partidos (…) Quiero estirar el chicle un año más porque me encanta y lo disfruto”.

¿Cuánto jugó Carlos Villanueva en Magallanes?

El Piña fue, a pesar de su avanzada edad, un jugador muy constante en la Academia. En el 2023 disputó 37 partidos oficiales, siendo 25 en el torneo local, tres en Copa Chile, cuatro en Libertadores, cuatro en Sudamericana y uno en la Supercopa.

En 1.714 minutos de juego registró tres goles y seis asistencias. ¿Serán números suficientes para que un club se interese en sus gambetas pensando en el 2024?

