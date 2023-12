Este domingo 24 y lunes 25 de diciembre el mundo entero celebra la Navidad. Miles por todo el planeta se reúnen junto a sus familias para festejar en medio de regalos y la alegría que trae una fecha como esta.

En nuestro país las cosas no son muy distintas y el fútbol chileno no queda al margen. Los cracks del balompié nacional se la juegan cada año, ya sea con sus obsequios o looks, tal como ocurrió en este 2023.

Las principales figuras de Chile se las ingeniaron para hacerse notar en esta Navidad. Ya sea compartiendo con sus familias o con algún gesto en particular, los futbolistas nacionales se sumaron a los festejos.

La navidad del fútbol chileno estuvo cargada a la familia

A diferencia de otros años, en la Navidad 2023 el fútbol chileno fue mucho más en familia. Los distintos cracks de nuestro país publicaron imágenes compartiendo con los suyos y disfrutando de la compañía de sus seres queridos.

Reflejo de ello es lo ocurrido con Arturo Vidal, quien aprovechó su recuperación para compartir con los suyos desde temprano e incluso entrenando. Ya por la noche el King se fotografió en la cena, con pura cara de alegría.

Hubo otros como Felipe Flores o Bruno Gutiérrez que optaron por hacer felices a los suyos y aparecieron en redes sociales nada menos que con el Viejito Pascuero. Acompañado de su pareja, FF17 la rompió al lado de Papa Noel, mientras el jugador de Colo Colo lo hizo con su familia.

Otros a la distancia aprovecharon la Navidad para estar con sus parejas. Así por lo menos lo mostraron Darío Osorio y Christiane Endler, que se fotografiaron llenos de amor y hasta con trajes navideños.

Aunque el que disfrutó como un niño más fue Paulo Díaz. El defensor, que ganó hace unos días un nuevo título con River Plate, aprovechó una batería que regaló para disfrutar a concho. “Se emocionó más el papá”, bromearon.

El fútbol chileno disfruta con todo la Navidad junto a sus familias, mientras la pelota espera por volver a rodar. Mientras los jugadores están de vacaciones, los clubes hacen lo posible por reforzar los planteles de cara a un 2024 para el que el Viejito Pascuero dejó algunos regalos en el mercado de pases.

¿Cómo vivieron la Navidad 2024 los jugadores del fútbol chileno?

Revisa las mejores imágenes de las fiestas de Navidad en el fútbol chileno

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2024?

El fútbol chileno está de vacaciones y volverá a la acción en febrero del 2024. Si bien hay partidos de preparación, oficialmente la competencia comienza el día 11 de febrero con la definición de la Supercopa de Chile entre Huachipato y Colo Colo.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.