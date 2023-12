Magallanes pierde a una de sus grandes figuras luego de descender a la Primera B. Carlos Villanueva confirmó su adiós a la Academia con una emotiva despedida, en donde agradeció a todas las personas del club y a la hinchada, y envió sus mejores deseos para volver a la máxima categoría.

En su cuenta de Instagram, el Piña escribió: “Muchas gracias Magallanes querido. Este año y medio que estuve con ustedes viví un ambiente cálido y familiar, con una hinchada que nos apoyó desde el día uno. Nos apoyó cuando subimos y aún más cuando bajamos”.

“Me siento y me sentiré siempre parte de Magallanes, no solo por su institución, sino que también por las maravillosas personas que conocí en el camino y que son hinchas de este equipo”, agregó el volante de 37 años, quien todavía no define el próximo paso de su carrera profesional.

“También quiero agradecer a quienes trabajan en el club, personas dedicadas y con hermosos valores donde siempre tuvieron una sonrisa y un consuelo para nosotros. Mi familia y yo siempre estaremos agradecido de ustedes, por el recibimiento y por la calidez que nos brindaron”, continuó.

Como cierre, el Piña le deseó lo mejor a sus compañeros para la temporada 2024. “Espero de corazón que puedan volver lo antes posible a Primera División y desde hoy cuentan con tres hinchas más para siempre (Franco, Santi y yo). Gracias de corazón”, concluyó.

Villanueva llegó a Magallanes a mediados de 2022 y fue una de las figuras del equipo que entonces dirigía Nicolás Núñez. El volante logró el ascenso a la Primera División el año pasado, además de la Copa Chile y la Supercopa. Jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana con la Academia.

Magallanes vuelve a la Primera B en 2024

Magallanes sufrió el descenso en la última fecha del Campeonato Nacional 2023, donde perdió con Coquimbo Unido. Paralelamente, Deportes Copiapó venció a Everton y confirmó la caída de la Academia. El equipo que Mario Salas tomó en mayo alcanzó a estar sólo una temporada en la más alta categoría.

El regreso a Primera B tendrá varios cambios. Además de la salida de Carlos Villanueva, Magallanes tuvo la despedida de Albert Acevedo. El otro de los referentes de la Academia jugó su último partido en la Supercopa ante Colo Colo, donde dijo adiós de forma definitiva al fútbol profesional.

Además, el equipo tendrá un nuevo adiestrador. Mario Salas no continuó en el cuadro albiceleste y su lugar lo tomó Ronald Fuentes, quien terminó contrato con Unión Española tras el fin de la temporada. El DT chileno luchará por devolver al Manojito de claveles a la Primera División.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.