Los hinchas del fútbol chileno estaban que cortaban las huinchas con la larga ausencia del Campeonato Nacional 2023, pero ahora esa eterna espera por volver a ver rodar la pelotita llegará a su fin.

Y es que la querida Chilean Premier League vive hoy por hoy sus últimos días de receso, ya que este jueves 6 de julio se dará el puntapié inicial a la segunda rueda, y volverá con la fecha 16. Jornada que ya tiene programación y en la que se comenzará a definir la lucha en la tabla de posiciones.

Campeonato Nacional: programación fecha 16

La última acción que se vivió en el torneo de Primera División del balompié criollo fue la goleada 3-0 de la U a la UC y este lunes 3 de julio a las 12:00 horas se jugará el duelo de Huachipato ante Magallanes, ambos pendientes de la fecha 12.

Tras eso pasarán solo tres días para que el jueves 6 arranque la segunda rueda del Campeonato Nacional. Universidad de Chile debe visitar al puntero Huachipato, la Universidad Católica buscará levantar cabeza ante Everton y Colo Colo no jugará ya que debe pensar en Copa Sudamericana.

El Cacique jugará Copa Chile el martes 4 ante La Calera desde las 19:00 horas, y tras eso debía recibir a Copiapó el domingo 9 desde las 17:30 horas. Sin embargo, el martes 11 juega Copa Sudamericana ante América MG de Brasil por lo que el partido fue suspendido y tendrá que ser reprogramado.

Programación fecha 16

JUEVES 6 DE JULIO

Ñublense vs Unión Española / 19:00 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

VIERNES 7 DE JULIO

Audax Italiano vs Palestino / 18:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

SÁBADO 8 DE JULIO

Huachipato vs Universidad de Chile / 15:00 horas / Estadio Huachipato CAP de Talcahuano

Universidad Católica vs Everton / 17:30 horas / Estadio Santa Laura de Independencia

Unión La Calera vs Cobresal / 20:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán de La Calera

DOMINGO 9 DE JULIO

O’Higgins vs Magallanes / 20:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

MIÉRCOLES 12 DE JULIO

Coquimbo Unido vs Curicó Unido / 19:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo

REPROGRAMACIÓN

Colo Colo vs Deportes Copiapó / Partido aplazado

Tabla de posiciones