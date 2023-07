Julio Bascuñán, tras varias semanas de destapado el escándalo en el arbitraje chileno, rompió el silencio con La Tercera y apuntó contra Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, quienes meses atrás enviaron un correo anunciando que el réferi tenía una relación con Leslie Vásquez y que por eso se le favorecía en designaciones.

Como era de esperar, la situación trajo un tremendo revuelo y provocó la suspensión por 40 partidos de Nahuelcoy y Toloza, ya que estas no tenían como comprobar las acusaciones contra Bascuñán y porque, de acuerdo al tribunal, este último nunca tuvo injerencia en las designaciones de Roberto Tobar, jefe de los árbitros.

Un escenario que además se trasladó al extranjero ya que, curiosamente, Leslie Vásquez y Loreto Toloza compartieron terna arbitral con María Belén Carvajal en el Mundial Femenino. Una dura convivencia entre ambas luego del escándalo y que terminó con la FIFA sacando a Toloza del certamen.

Tras todo esto, el réferi decidió hablar señalando que “fue una sorpresa tremenda cuando me llegó esta denuncia. Jamás me esperé algo así de compañeros, con los que estuvimos ligados durante tanto tiempo. Sabía que era una mentira, una mentira absoluta. Lo que pedí fue que se investigara; lo hice expresamente, para poder limpiar mi nombre y llegar hasta las últimas”, reveló.

Además ratificó que el correo en cuestión le llegó a su hijo afirmando que este “fue el primero en avisarme. Estaba en sala de clases (estudia para ser árbitro) y todos los compañeros lo empezaron a mirar, a buscar y apuntar, por todo lo que estaba pasando. El mail es súper feo, con muchas mentiras”.

Además también defendió a Leslie Vásquez, destacando que “no sé cuál ha sido el móvil, pero lamentablemente he sido el vehículo para esto y para denostar a otra compañera (Leslie Vásquez). Poco se ha hablado, pero también ella ha sido perjudicada. Hasta el día de hoy me lo pregunto, porque yo no le he hecho mal a nadie”.

De hecho, también descartó cierto favorecimiento sobre Vásquez. “No tiene más designaciones. Durante este periodo, las designaciones las hace la comisión y, principalmente, Roberto Tobar. Nosotros no tenemos injerencia dentro de las designaciones. Está todo escrito dentro del fallo, sobre cómo se estipulan y desarrollan las designaciones. Tratamos de ser súper equitativos”.

Además destacó que “es lo más duro que he vivido. Nadie se merece algo así, gratuitamente. Nadie se merece que inventen una mentira tan grande con otros fines. Yo soy una persona pública a nivel mundial y mi nombre ha recorrido el mundo”.