Jorge Valdivia continúa en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, por los dos delitos de violación por los que fue formalizado, donde se estima que pasará la Navidad y Año Nuevo encerrado.

Esta jornada su abogada Paula Vial lo visitó en el centro penitenciario, donde fue acompañada por el hermano del exjugador de Colo Colo, Claudio Valdivia, donde tras el encuentro charló con los medios de comunicación.

Como no había pasado con anterioridad, la defensora criticó en gran medida el actuar de la Fiscalía, donde expresó la molestia por la forma de trabajo que han llevado adelante del caso.

En el mismo rol, también volvió a desestimar la declaración y otras interacciones que ha mostrado la diputada Maite Orsini, que complicaron a Valdivia para regresar a la cárcel.

La abogada Paula Vial saliendo de la cárcel luego de ver a Jorge Valdivia. Foto: Jorge Loyola/Aton Chile

Los reclamos de la defensora de Jorge Valdivia

Fue la abogada Paula Vial quien adelantó que “estamos trabajando en el amparo y lo vamos a presentar luego”, además de lanzar una fuerte crítica: “La forma que decidió la Corte de Apelaciones es ilegal y que también hay varios errores en la forma de tratarlos”.

“La Fiscalía ha planteado mucha información mucha de manea sesgada equivoca, que termina haciendo que lo que dicen sea falso. Ha tenido comportamiento por la evidencia incomprensible. Cuando deja de lado evidencia fundamental, un registro que no podemos manejar, como las conductas previas a los hechos no los presentan, consideramos que hay una forma que no respeta el principio de objetividad”, detalló.

En ese sentido, volvió a precisar que las declaraciones de la diputada Maite Orsini no proporcionan nada para la defensa de Valdivia: “No hay ningún relato cronológico, con conversaciones de las 5 de la tarde, no es un número absurdo”.

“Es irrelevante porque no hemos cuestionado que Jorge estuviera inconsciente igual que las personas, donde ambos interactúan involuntariamente. Desde el punto de vista de la defensa es irrelevante”.

