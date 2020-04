Yashir Islame, el goleador de LinkedIn: "He recibido cinco o seis ofertas"

El mundo de los representantes en el fútbol ha hecho que la red social de LinkedIn esté prácticamente obsoleta con los futbolistas, quienes dejan todo en mano de sus agentes y agencias.

Son muy pocos los casos de futbolistas que tienen dicha red social y uno de ellos es Yashir Islame Pinto que, en conversación con el Instagram de Redgol, detalló cómo se creó una cuenta. "Yo jugué en Hungría y el presidente de mi equipo, al llegar al club, te hacía un LinkedIn. Yo no lo conocía, solo ocupaba Facebook y WhatsApp", expresó.

Yashir al tener LinkedIn recibió la "oferta" de un agente de Palestina para jugar por la selección, algo por lo menos curioso. "A través de LinkedInllegó la posibilidad. Un agente de Palestina se comunicó conmigo ofreciéndome jugar por la selección y se demoraron 10 meses en que yo debutara".

El ex Colo Colo no solo ha recibido esas ofertas por LinkedIn, sino que también un par más. "He recibido unas cinco o seis ofertas por LinkedIn. Después hay gente que ha sido intermediario para otras cosas", aclaró.

Para finalizar, el delantero detalló su última negociación con un club iraní a través de esta red social. "Antes de ir a Indonesia tuve la posibilidad de ir a Irán, me llegó la oferta por LinkedIn también. Pero en irán mataron al primer ministro, entonces eso me hizo pensar y decidí por Indonesia", sentenció.