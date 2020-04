Yashir Islame cuenta una imperdible de su época de sparring de la Roja: "Jorge Valdivia me quería pegar"

El Mundial de Sudáfrica 2010 fue una competición importante para el fútbol chileno, para la cual viajó un equipo lleno de estrellas liderado por Marcelo Bielsa y donde se llegó a los octavos de final.

A esa competición Chile decidió llevar una cantidad de jugadores sparrings, entre ellos Felipe Gutiérrez, Ramses Bustos y Yashir Islame Pinto.

Justamente este último, en conversación con el Instagram de Redgol, reveló detalles sabrosos de una curiosa anécdota que sucedió en suelo sudafricano con Jorge Valdivia.

“Jorge me quería pegar. Estábamos en Sudáfrica y existía un problema, porque el Mago había reclamado algo contra los sparring, entonces le teníamos sangre en el ojo. Para mala suerte mía, como soy el más alto, quedó una pelota dividida y le pegué sin querer con el codo, así que Valdivia me quería matar. Tuvieron que parar la práctica y varios me molestaban después que por eso me sacaron de la selección”, detalló.

Pero como eso no es todo, el ex seleccionado nacional también recordó una desconocida anécdota con el ex capitán de la Roja, Claudio Bravo.

Yashir Islame Pinto en la Selección Chilena

"Hicimos un grupo y queríamos, aparte del viático, algo del premio por la clasificación a los octavos de final de ese mundial. Fui yo a hablar con Claudio Bravo porque teníamos buena relación. La cosa es que nos dijeron que no jajajaja, era una locura. Cómo nos iban a dar premios a nosotros si no hacíamos nada jajaja", expresó el jugador.

Para finalizar, Yashir Islame contó cómo fue la experiencia de ser sparring. "Bielsa es un gran entrenador y después en la selección habían jugadores con niveles increíbles. Fue muy lindo, el mundial en Sudáfrica, tenia todo mucho signicativo", sentenció.