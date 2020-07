Waldemar Méndez: "Chupete Suazo está arriesgando demasiado para seguir siendo futbolista"

El regreso de Humberto Suazo a Primera División parece ser una de las grandes novedades de cara al reenganche del Campeonato Nacional, probablemente a partir de agosto. El delantero de 39 años volverá a la serie de honor con la camiseta de Deportes La Serena.

Pero los augurios no son demasiado positivos, sino que más bien preocupantes. Así lo señala Waldemar Méndez, ex arquero de La Serena y hoy comentarista futbolístico, quien en su tribuna de ESPN FC calibró la movida que protagoniza Chupete.

"Con todo el cariño del mundo digo que ojalá le vaya bien, pero yo creo que Chupete Suazo se merece terminar de la mejor manera. Y hoy por hoy, en su paso por La Serena, si él anduviese bien, a mí me hablaría más mal de los rivales que bien de él", sentenció Walde.

Humberto Suazo viene de jugar en el fútbol amateur, Segunda División Profesional y Primera B (Agencia Uno)

Por lo mismo, subrayó que "me parece que él se está arriesgando demasiado quizás, con todo lo que él ha recorrido, con toda su carrera, con todo lo que nos ha mostrado como jugador; está arriesgando demasiado por seguir siendo futbolista".

Hay un tema táctico y es la duda relacionada con la idoneidad de La Serena. "No sé si la La Serena ofrecerá el funcionamiento que dé la posibilidad de meterlo al área, donde le reconocemos la mayor virtud y donde el físico lo podemos disimular de una manera".

"No creo que La Serena tenga la capacidad de jugar la mayoría de los partidos tan avanzado como para meter a Chupete dentro del área. Yo me lo imagino un poco más en mitad de cancha, cosa que seguro no le favorece a Chupete Suazo", advirtió el analista.

De todas maneras, hizo una salvedad: "Yo repasaba jugadores en la liga italiana arriba de los 35 años y hay muchos, teniendo buen nivel. O sea, hemos conocido que el futbolista hoy en día ha logrado estirar un poco más su carrera deportiva, incluso más cerca de los 40 años".

Pero más allá de los buenos deseos, lo cierto es que Méndez asume el gran desafío para el delantero sanantonino. "El tiempo dirá, pero el riesgo es demasiado importante para la gran carrera que tuvo este gran goleador que todos conocemos", completó.