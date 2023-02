Gonzalo Espinoza tuvo que esperar mucho después de quedar en libertad de acción tras haber jugado en Unión Española. Su nombre sóno con harta fuerza en Cobreloa, pero finalmente no llegó a Calama. Este 8 de febrero, el Bulldog fue anunciado en su nuevo club, aunque su fichaje no es más que una vuelta a casa.

Sí, tal como leen, pues el volante central oriundo de Constitución fue anunciado como refuerzo de Unión San Felipe, cuadro que terminó su pretemporada con una derrota ante Deportes La Serena y que debutará en el Campeonato Ascenso como local ante San Luis de Quillota el martes 14 de febrero a contar de las 20:30 horas.

"Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo está de regreso en casa. Bienvenido nuevamente al Valle del Aconcagua", esas fueron algunas de las palabras que el Uní-Uní le dedicó al experimentado centrocampista de 32 años, quien también registra pasos por Universidad de Chile, el Kayserispor de Turquía, Patronato, All Boys, Arsenal de Sarandí y Racing Club de Argentina. Todas esas experiencias fueron después de brillar en el cuadro sanfelipeño.

Gonzalo Espinoza llegó a Racing por una recomendación de Marcelo Bielsa

Cuando Gonzalo Espinoza jugaba en Unión San Felipe durante 2011, por cierto que figuraba en el radar de Marcelo Bielsa, quien hasta 2010 fue el DT de la selección chilena y contaba con un análisis detallado de los futbolistas que consideraba seleccionables hasta algún punto.

Uno de esos jugadores era el Bulldog, quien hace algunos años contó cómo se dio su fichaje por Racing Club de Avellaneda. "De un momento a otro me llama Racing. Y en ese tiempo lo estaba entrenando Diego Simeone. Cuando ya estaba ahí me enteré que como el Cholo es bielsista, le preguntó a Bielsa por mi, y él le dijo por lo que me contaron 'no te vas a arrepentir'. No sé si se arrepintió o no, pero me llevó", recordó el jugador.

"Yo estaba en San Felipe y había jugado cuatro meses", aseguró Espinoza respecto de los 18 duelos que alcanzó a disputar en el Uní Uní. "Fue todo muy raro, un gran salto. Pasar de un equipo con todo el respeto que me merece chico a un grande de Argentina. Pasé de 1000 personas en el estadio a 30.000 que iban a ver a Racing", dijo también el flamante refuerzo del plantel adiestrado por el argentino Germán Cavalieri, quien también tiene en el plantel a Nahuel Luján.