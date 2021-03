Víctor Gómez vuelve a la TV abierta con gravísima revelación sobre representantes y dueños de clubes del fútbol chileno

El periodista Víctor Gómez volvió a la televisión abierta este lunes y lo hizo a su manera. El panelista del flamante programa La Red Deportes de La Red puso sobre la mesa las incómodas relaciones entre representantes de jugadores y la propiedad de los clubes chilenos.

"Pasaron siete largos años desde que salí de la televisión. Lo único que quiero decir es que no hay lista negra, no hay veto, no hay macartismo que dure cien años. No vine esta noche a hablar de mí. Sólo digo que mi regreso a la TV obedece a que el país ha cambiado, la televisión ha cambiado y ojalá el periodismo esté a la altura. Y por qué no, el periodismo deportivo", dijo de entrada.

Luego se fue de lleno sobre la polémica. "El fútbol profesional tiene unos 1.400 jugadores y 40 técnicos disponibles, la mayoría vinculado a siete u ocho representantes. Los agentes más destacados son dueños o controlan mediante palos blancos a más de un equipo", alertó.

"En el caso de Fernando Felicevich, en el papel no figura como propietario de equipos, pero su dominio sobre La Serena y Huachipato es reconocido en el medio. Fichó a Gustavo Quinteros en Colo Colo, cuenta con representación de futbolistas en Colo Colo, la U y la UC", detalló el cronista.

"Cristián Bragarnik involucra a varios equipos en Chile, Argentina, Colombia, México y España. El argentino es dueño y propietario de La Calera, y junto a Ricardo y Sebastián Pini, controlan a San Luis de Quillota. La Calera y Defensa y Justicia hace muy poco disputaron instancias finales de la Copa Sudamericana. Ambos pertenecen a Bragarnik", especificó.

Y es que nadie se salvó de la enumeración hecha por Gómez. "Sergio Morales maneja a figuras del torneo como Esteban Paredes. Es accionista de Coquimbo y representa a varios jugadores en otros equipos".

Víctor Gómez alertó sobre la participación de los representantes de jugadores en la propiedad del fútbol chileno. Foto: Agencia Uno

"Cristián Ogalde es agente de diversos jugadores locales y es propietario de Magallanes y Santa Cruz. Actuó como contacto de la ANFP para fichar a Francis Cagigao como director deportivo nacional", subrayó el comunicador.

Más tarde agregó que "Sergio Gioino y Pablo Lecler representan a jugadores en la U de Chile y en diversos equipos del Torneo Nacional. Ellos además estarían a cargo de Ñublense".

Doble propiedad en los clubes chilenos

Víctor Gómez también abordó aquellos casos en que un particular es dueño de dos o más clubes. "Se produce la situación de que el reglamento, permisivamente, da la posibilidad de tener doble propiedad. Está entonces Lautaro de Buin y Melipilla, en el caso de Carlos Encina; y de Carlos Heller en Iberia, que ahora está enajenando sus acciones en Universidad de Chile con toda esta polémica", puntualizó.

"El problema entonces no es que haya más de una propiedad e intereses cruzados entre representantes y propiedad de clubes. El problema es que se pone en tela de juicio la legitimidad y la ética deportiva. El rol del periodismo no es condenar o demonizar. Al igual que en el fútbol, nuestra labor es la anticipación", completó en su regreso el periodista.